10 июля 2025

Что известно о главвраче травмцентра Сургута, ушедшем в отставку

Главный врач Сургутского травмцентра Гарайс ушел в отставку спустя 30 лет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава травмцентра Сургута Дмитрий Гарайс ушел в отставку
Глава травмцентра Сургута Дмитрий Гарайс ушел в отставку Фото:

Главный врач травматологического центра Сургута Дмитрий Гарайс подал в отставку, проработав более 30 лет в медучреждении. Он провел последнюю планерку и попрощался с коллективом. URA.RU рассказывает, что известно об экс-руководителе.

Биография

Гарайс — выпускник Тюменского государственного медицинского университета. Учился на кафедре травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии. Окончив ВУЗ в 1995 году, стал работать травматологом-ортопедом в травмцентре Сургута. В 2007 году занял должность заместителя главврача по управлению качеством медицинской помощи, а в 2015 стал главным врачом, сменив на посту Сергея Тарасенко, который и предложил его кандидатуру в качестве преемника.

Помощь Донбассу

В мае 2022 года Гарайс вместе с экс-руководителем депздрава ХМАО Алексеем Добровольским впервые приехал в Мариупольскую больницу, где оказывал помощь местным жителям. После Гарайс не единожды выезжал в ДНР для организации отбора и транспортировки профильных пациентов на лечение в Сургутскую травмобльницу. За 2,5 года они помогли 50 жителям Донбасса. Бывший главврач имеет звание «Заслуженный работник здравоохранения Югры».

Самоубийство медсестер

Однако период руководства Гарайса в Сургутской травмклинике не обошелся без скандалов. В ноябре 2021 года две медсестры Сургутской травматологической больницы покончили жизнь самоубийством. Одна из погибших, Аяжан Ташмагамбетова, оставила предсмертную записку, в которой обвиняла в травле старшую медсестру травматологии Ольгу Матвийчук. Суд назначил ей приговор в три года лишения свободы условно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главный врач травматологического центра Сургута Дмитрий Гарайс подал в отставку, проработав более 30 лет в медучреждении. Он провел последнюю планерку и попрощался с коллективом. URA.RU рассказывает, что известно об экс-руководителе. Биография Гарайс — выпускник Тюменского государственного медицинского университета. Учился на кафедре травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии. Окончив ВУЗ в 1995 году, стал работать травматологом-ортопедом в травмцентре Сургута. В 2007 году занял должность заместителя главврача по управлению качеством медицинской помощи, а в 2015 стал главным врачом, сменив на посту Сергея Тарасенко, который и предложил его кандидатуру в качестве преемника. Помощь Донбассу В мае 2022 года Гарайс вместе с экс-руководителем депздрава ХМАО Алексеем Добровольским впервые приехал в Мариупольскую больницу, где оказывал помощь местным жителям. После Гарайс не единожды выезжал в ДНР для организации отбора и транспортировки профильных пациентов на лечение в Сургутскую травмобльницу. За 2,5 года они помогли 50 жителям Донбасса. Бывший главврач имеет звание «Заслуженный работник здравоохранения Югры». Самоубийство медсестер Однако период руководства Гарайса в Сургутской травмклинике не обошелся без скандалов. В ноябре 2021 года две медсестры Сургутской травматологической больницы покончили жизнь самоубийством. Одна из погибших, Аяжан Ташмагамбетова, оставила предсмертную записку, в которой обвиняла в травле старшую медсестру травматологии Ольгу Матвийчук. Суд назначил ей приговор в три года лишения свободы условно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...