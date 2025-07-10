Что известно о главвраче травмцентра Сургута, ушедшем в отставку

Главный врач травматологического центра Сургута Дмитрий Гарайс подал в отставку, проработав более 30 лет в медучреждении. Он провел последнюю планерку и попрощался с коллективом. URA.RU рассказывает, что известно об экс-руководителе.
Биография
Гарайс — выпускник Тюменского государственного медицинского университета. Учился на кафедре травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии. Окончив ВУЗ в 1995 году, стал работать травматологом-ортопедом в травмцентре Сургута. В 2007 году занял должность заместителя главврача по управлению качеством медицинской помощи, а в 2015 стал главным врачом, сменив на посту Сергея Тарасенко, который и предложил его кандидатуру в качестве преемника.
Помощь Донбассу
В мае 2022 года Гарайс вместе с экс-руководителем депздрава ХМАО Алексеем Добровольским впервые приехал в Мариупольскую больницу, где оказывал помощь местным жителям. После Гарайс не единожды выезжал в ДНР для организации отбора и транспортировки профильных пациентов на лечение в Сургутскую травмобльницу. За 2,5 года они помогли 50 жителям Донбасса. Бывший главврач имеет звание «Заслуженный работник здравоохранения Югры».
Самоубийство медсестер
Однако период руководства Гарайса в Сургутской травмклинике не обошелся без скандалов. В ноябре 2021 года две медсестры Сургутской травматологической больницы покончили жизнь самоубийством. Одна из погибших, Аяжан Ташмагамбетова, оставила предсмертную записку, в которой обвиняла в травле старшую медсестру травматологии Ольгу Матвийчук. Суд назначил ей приговор в три года лишения свободы условно.
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