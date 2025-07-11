Российский регион ввел выплаты самым первым участникам СВО

Введены выплаты солдатам из Крыма, которые участвовали в зоне СВО с 24 февраля по 21 сентября 2022 года. Об этом заявил глава республики Крым Сергей Аксенов.
«Принял решение о введении выплат нашим воинам, которые участвовали в СВО с 24 февраля по 21 сентября 2022 года, то есть до начала мобилизации», — заявил Аксенов в своем telegram-канале. По его словам, на данную категорию военнослужащих указ президента РФ Владимира Путина не распространяется. Глава республики посчитал это несправедливым.
Единовременная выплата будет составлять 200 тысяч рублей. Сергей Аксенов добавил, что выплата будет производиться гражданам РФ, зарегистрированным в Республике Крым и которые поступили на службу по контракту в указанный промежуток времени. Помимо этого будет выплачена в равных долях членам семей погибших бойцов, которые не получили региональную выплату.
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