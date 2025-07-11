В Кремле раскрыли URA.RU оборонную стратегию России в Арктике

В Кремле раскрыли оборонную стратегию России в Арктике
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле заявили, что Россия будет твердо отстаивать свои интересы в Арктике
В Кремле заявили, что Россия будет твердо отстаивать свои интересы в Арктике Фото:

Россия намерена твердо отстаивать свои интересы в Арктике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об обновлении арктической доктрины Францией, которая настроена на конфронтацию в Арктической зоне.

«Однозначно, что Арктике не надо сражаться. В Арктике надо сотрудничать. Арктика должна быть территорией сотрудничества. Россия, будучи арктической державой, имеющей в Арктике свои естественные интересы, продолжает осваивать арктические пространства, взаимодействовать со многими странами мира в этой области. И мы будем продолжать это делать дальше. Вместе с тем, учитывая достаточно энергичные, скажем так, поползновения со стороны ряда других стран в отношении Арктики, Россия достаточно твердо настроена отстаивать свои интересы там», — заявил Песков.

Франция обнародовала оборонную стратегию в Арктике. Документом предусматриваются планы усилить военно-политическое присутствие в регионе и нарастить оборонный потенциал, чтобы иметь возможность «работать и сражаться в направлении Арктики, на ее территории и изнутри».

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Россия намерена твердо отстаивать свои интересы в Арктике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об обновлении арктической доктрины Францией, которая настроена на конфронтацию в Арктической зоне. «Однозначно, что Арктике не надо сражаться. В Арктике надо сотрудничать. Арктика должна быть территорией сотрудничества. Россия, будучи арктической державой, имеющей в Арктике свои естественные интересы, продолжает осваивать арктические пространства, взаимодействовать со многими странами мира в этой области. И мы будем продолжать это делать дальше. Вместе с тем, учитывая достаточно энергичные, скажем так, поползновения со стороны ряда других стран в отношении Арктики, Россия достаточно твердо настроена отстаивать свои интересы там», — заявил Песков. Франция обнародовала оборонную стратегию в Арктике. Документом предусматриваются планы усилить военно-политическое присутствие в регионе и нарастить оборонный потенциал, чтобы иметь возможность «работать и сражаться в направлении Арктики, на ее территории и изнутри».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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