Пермский экопарк предложили назвать в честь известного художника Жунева

В общественный совет по топонимике города Перми поступило официальное обращение с предложением присвоить территории от Егошихинского некрополя до Южной дамбы название «Парк имени А.И. Жунева». Представители экологического сообщества неформально используют это наименование уже более года.
«Помимо этого, рассматривается инициатива присвоить одному из новых экопарков, расположенных в долинах рек Егошихи и Данилихи, название „Парк Каменских“. Для других рекреационных зон предложены следующие наименования: „Парк Городские горки“, „Парк Пермского периода“, „Парк Разгуляй“, „Парк Серебрянский“ и „Парк Зеленка“», — сообщает ИА «Текст».
Пермский художник Александр Жунев неоднократно реализовывал свои проекты в долинах малых рек города. В частности, в 2017 году он создал на склоне реки Егошихи арт-объект в виде «гусеницы», изготовленной из 40 автомобильных шин, собранных на берегах малых рек Перми. Эта гусеница, движущаяся по склону вверх, стала символом трудного и медленного процесса уборки мусора, который горожане оставляют у водоемов.
Александр Жунев известен своими арт-объектами, которые он размещал в Перми. В 2018 году художник умер при странных обстоятельствах в возрасте 34 лет. Когда одну из его работ — Губку Боба закрасили дорожные службы, другой уличный художник — Алексей Илькаев (Sad face) восстановил его в память о Жуневе.
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