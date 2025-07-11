В центре Челябинска на два дня отменят четыре маршрута трамваев

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На площади Революции в это время проведут восстановительные работы
На площади Революции в это время проведут восстановительные работы Фото:

В Челябинске на два дня отменят маршруты четырех трамваев, следующих через Площадь Революции. Это связано с проведением восстановительных работ, уточнили в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ».

«Трамваи 3, 5, 7 и 16 изменят маршруты. Для обеспечения безопасности пассажиров на время восстановительных работ в зоне остановочного пункта „Площадь Революции“ закрывается движение вагонов в сторону Автовокзала с 12:00 часов 12 июля до 6 часов 14 июля», — сообщили в telegram-канале организации.

Трамвайные маршруты на этот период будут организованы следующим образом:

Маршрут №3: ЧМК — Российская — Карла Маркса — Оперный театр — Труда — Российская — ЧМК.

Маршруты №5 и №7: ЧГРЭС — Российская — Депо №1 — Горького — ЧЭМК.

Маршрут №16: Чичерина — Российская — Труда — Оперный театр — Карла Маркса — Депо №1.

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В Челябинске на два дня отменят маршруты четырех трамваев, следующих через Площадь Революции. Это связано с проведением восстановительных работ, уточнили в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ». «Трамваи 3, 5, 7 и 16 изменят маршруты. Для обеспечения безопасности пассажиров на время восстановительных работ в зоне остановочного пункта „Площадь Революции“ закрывается движение вагонов в сторону Автовокзала с 12:00 часов 12 июля до 6 часов 14 июля», — сообщили в telegram-канале организации. Трамвайные маршруты на этот период будут организованы следующим образом: Маршрут №3: ЧМК — Российская — Карла Маркса — Оперный театр — Труда — Российская — ЧМК. Маршруты №5 и №7: ЧГРЭС — Российская — Депо №1 — Горького — ЧЭМК. Маршрут №16: Чичерина — Российская — Труда — Оперный театр — Карла Маркса — Депо №1.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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