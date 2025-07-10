10 июля 2025

В Пермском крае появится совет по развитию благотворительности

© Служба новостей «URA.RU»
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В него смогут войти чиновники, общественники, депутаты, предприниматели и журналисты
В него смогут войти чиновники, общественники, депутаты, предприниматели и журналисты Фото:

Власти Пермского края в 2025 году создадут совет по развитию благотворительной деятельности. Соответствующий указ губернатора Пермского края Дмитрия Махонина опубликован на официальном сайте правительства. 

«Совет будет задействован в формировании и выработке предложений, касающихся развития благотворительной деятельности в Пермском крае. Кроме того, новый орган будет рассматривать обращения о награждении и присвоении почетных званий за выдающиеся заслуги в области благотворительности», — сказано в документе. 

В него смогут войти чиновники, члены общественной палаты, депутаты, представители общественных организаций, предприниматели и журналисты. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми появится молодежный градостроительный совет. Новый орган позволит привлечь молодых специалистов к обсуждению и формированию городской среды.

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Власти Пермского края в 2025 году создадут совет по развитию благотворительной деятельности. Соответствующий указ губернатора Пермского края Дмитрия Махонина опубликован на официальном сайте правительства.  «Совет будет задействован в формировании и выработке предложений, касающихся развития благотворительной деятельности в Пермском крае. Кроме того, новый орган будет рассматривать обращения о награждении и присвоении почетных званий за выдающиеся заслуги в области благотворительности», — сказано в документе.  В него смогут войти чиновники, члены общественной палаты, депутаты, представители общественных организаций, предприниматели и журналисты. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми появится молодежный градостроительный совет. Новый орган позволит привлечь молодых специалистов к обсуждению и формированию городской среды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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