В Пермском крае появится совет по развитию благотворительности

Власти Пермского края в 2025 году создадут совет по развитию благотворительной деятельности. Соответствующий указ губернатора Пермского края Дмитрия Махонина опубликован на официальном сайте правительства.
«Совет будет задействован в формировании и выработке предложений, касающихся развития благотворительной деятельности в Пермском крае. Кроме того, новый орган будет рассматривать обращения о награждении и присвоении почетных званий за выдающиеся заслуги в области благотворительности», — сказано в документе.
В него смогут войти чиновники, члены общественной палаты, депутаты, представители общественных организаций, предприниматели и журналисты. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми появится молодежный градостроительный совет. Новый орган позволит привлечь молодых специалистов к обсуждению и формированию городской среды.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!