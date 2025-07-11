Мэр Челябинска вручил медали за семейное долголетие. Фото

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Алексей Лошкин вручил медали «За любовь и верность»
Алексей Лошкин вручил медали «За любовь и верность» Фото:

Мэр Челябинска Алексей Лошкин вручил семьям, прожившим в браке десятки лет, медали «За любовь и верность». Он пожелал им крепкого уральского здоровья и душевного подьема.

«Сегодня вручил памятные медали „За любовь и верность“ челябинским парам, прожившим в крепком браке десятки лет. Поблагодарил ветеранов семейного счастья за верность своему выбору и поддержку традиционных ценностей», — отметил Лошкин в своем telegram-канале.

Глава города пожелал им крепкого уральского здоровья, душевного подъема, а также возможности долгие годы хранить любовь и беречь друг друга. Лошкин отметил, что эти супруги служат надежным ориентиром для молодых семей, оказываясь для них маяком в бурных жизненных обстоятельствах, демонстрируя пронесенные сквозь десятилетия верность, заботу, внимание и любовь.

Семьям вручили памятные медали и устроили концерт
Семьям вручили памятные медали и устроили концерт
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Мэр Челябинска Алексей Лошкин вручил семьям, прожившим в браке десятки лет, медали «За любовь и верность». Он пожелал им крепкого уральского здоровья и душевного подьема. «Сегодня вручил памятные медали „За любовь и верность“ челябинским парам, прожившим в крепком браке десятки лет. Поблагодарил ветеранов семейного счастья за верность своему выбору и поддержку традиционных ценностей», — отметил Лошкин в своем telegram-канале. Глава города пожелал им крепкого уральского здоровья, душевного подъема, а также возможности долгие годы хранить любовь и беречь друг друга. Лошкин отметил, что эти супруги служат надежным ориентиром для молодых семей, оказываясь для них маяком в бурных жизненных обстоятельствах, демонстрируя пронесенные сквозь десятилетия верность, заботу, внимание и любовь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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