Массовое ДТП с участием пяти грузовых машин произошло под Челябинском. Видео

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На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции Фото:

Массовое ДТП с участием пяти грузовых автомобилей произошло на 38-м километре автодороги «Восточный обход Челябинска». На участке введено реверсивное движение, сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. 

«На 38-м км автодороги „Восточный обход Челябинска“ территория Копейского городского округа произошло столкновение пяти единиц техники. Пострадавших в ДТП нет», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. На участке организовано реверсивное движение. 

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Массовое ДТП с участием пяти грузовых автомобилей произошло на 38-м километре автодороги «Восточный обход Челябинска». На участке введено реверсивное движение, сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.  «На 38-м км автодороги „Восточный обход Челябинска“ территория Копейского городского округа произошло столкновение пяти единиц техники. Пострадавших в ДТП нет», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. На участке организовано реверсивное движение. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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