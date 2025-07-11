На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции
Массовое ДТП с участием пяти грузовых автомобилей произошло на 38-м километре автодороги «Восточный обход Челябинска». На участке введено реверсивное движение, сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«На 38-м км автодороги „Восточный обход Челябинска“ территория Копейского городского округа произошло столкновение пяти единиц техники. Пострадавших в ДТП нет», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. На участке организовано реверсивное движение.
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