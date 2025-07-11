Мосбиржа возобновит торги акциями «Южуралзолота»

Московская биржа возобновит 14 июля торги акциями челябинского холдинга «Южуралзолото группа компаний (ЮГК). Как сообщила пресс-служба торговой площадки, поступило новое предписание финансового регулятора.
«С 14 июля Мосбиржа возобновляет торги акциями ПАО „ЮГК“ в связи с отменой предписания Банка России. Торги стартуют с аукциона открытия (11:50-12:00 по уральскому времени), акции ЮГК 14 июля будут доступны на основной и вечерней торговых сессиях. В последующие дни сделки с бумагами компании можно будет заключать во всех торговых сессиях», — заявили в офисе Мосбиржи.
Падение продолжилось, начавшись до приостановки торгов. События вокруг национализации ЮГК привели в начале месяца к повышенной активности на бирже. С 1 по 3 июля объем торгов ценной бумагой эмитента вырос в 28 раз. Однако уже на следующий день движение вынужденно остановилось.
Первым о необходимости закрытия коротких позиций инвесторов предупредил брокер «ВТБ Мои инвестиции». На следующий день утром «Альфа-банк» приостановил сделки с акциями ЮГК, сославшись на определение суда от 2 июля. Вскоре сделки на бирже стали недоступными. Торговая площадка приняла решение после предписания Банка России. Его первый зампред Владимир Чистюхин в кулуарах Финансового конгресса в Санкт-Петербурге опасностей для миноритариев не увидел. Исполнительный директор Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев заметил, что претензий к розничным инвесторам со стороны Генпрокуратуры РФ не прозвучало. В пресс-службе ЮГК заявили, что у компании 220 тысяч розничных акционеров. Ради защиты их интересов группа с представителями Мосбиржи держит связь.
Иск о национализации Генпрокуратура РФ подала в суд 3 июля. Надзорное ведомство высказало претензии президенту «УК ЮГК», зампредседателя заксобрания области Константину Струкову. По мнению представителей государства, топ-менеджер использовал свое положение в органах власти для лоббирования интересов золотодобывающего холдинга. На заседании в Советском райсуде Челябинска 11 июля активы переданы государству.
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