Следователи пришли с обысками в администрацию Махачкалы

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Следователи изъяли документы, которые имели значение для расследования уголовного дела
Следователи изъяли документы, которые имели значение для расследования уголовного дела Фото:

Сотрудники следственных органов провели обыски в администрации Махачкалы. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Дагестан.

"Сегодня следователи провели обыски в администрации г.Махачкалы, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Махачкалы» и МКУ «Управление по жилищным вопросам» города Махачкалы", — передали в telegram-канале регионального комитета. Там добавили, что были изъяты предметы и документы, представляющие интерес для расследования уголовного дела.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации при расселении жителей аварийного общежития №2 на улице Азизова. После пожара четвертый этаж здания был полностью разрушен, однако жильцам не предоставили новое жилье и не оказали материальную помощь, что нарушило их права. Потерпевшими признаны и допрошены 33 человека.

Следствие проводит необходимые мероприятия для установления виновных, а также организует предоставление временного жилья и выплату компенсаций пострадавшим семьям. В ближайшее время глава следственного управления СК России по Дагестану Дмитрий Беляев проведет личный прием потерпевших.

В конце июня в Дагестане проводили обыски по адресам, которые имеют отношение к госсекретарю республики Магомед-Султану Магомедову. Мероприятия осуществляются в рамках уголовного дела, возбужденного ранее. В проведении следственных действий принимают участие сотрудники центрального аппарата ФСБ, передает "Национальная служба новостей".

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Сотрудники следственных органов провели обыски в администрации Махачкалы. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Дагестан. "Сегодня следователи провели обыски в администрации г.Махачкалы, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Махачкалы» и МКУ «Управление по жилищным вопросам» города Махачкалы", — передали в telegram-канале регионального комитета. Там добавили, что были изъяты предметы и документы, представляющие интерес для расследования уголовного дела. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации при расселении жителей аварийного общежития №2 на улице Азизова. После пожара четвертый этаж здания был полностью разрушен, однако жильцам не предоставили новое жилье и не оказали материальную помощь, что нарушило их права. Потерпевшими признаны и допрошены 33 человека. Следствие проводит необходимые мероприятия для установления виновных, а также организует предоставление временного жилья и выплату компенсаций пострадавшим семьям. В ближайшее время глава следственного управления СК России по Дагестану Дмитрий Беляев проведет личный прием потерпевших. В конце июня в Дагестане проводили обыски по адресам, которые имеют отношение к госсекретарю республики Магомед-Султану Магомедову. Мероприятия осуществляются в рамках уголовного дела, возбужденного ранее. В проведении следственных действий принимают участие сотрудники центрального аппарата ФСБ, передает "Национальная служба новостей".
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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