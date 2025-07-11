После массового отравления людей в Дагестане арестовали главу ЖКХ

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Глава ЖКХ будет находиться под арестом до 9 сентября, сообщило СУ СК
Глава ЖКХ будет находиться под арестом до 9 сентября, сообщило СУ СК Фото:

Арестован директор МБУ МР «Магарамкентский район» «Жилищно-коммунальное хозяйство» в связи с отравлением людей, предположительно водой. Об этом сообщил СУ СК по Республике Дагестан.

«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в отношении директора МБУ МР „Магарамкентский район“ „Жилищно-коммунальное хозяйство“ в виде заключения под стражу», — поделилось ведомство в своем telegram-канале. Как сообщается, глава ЖКХ будет находиться под стражей до 9 сентября.

Ранее сообщалось, что 7 июля в Магарамкентском районе Дагестана за четыре дня отравились 370 жителей, а из них 357 — дети. Позже СУ СК сообщило, что задержан директор данного ЖКХ.

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Арестован директор МБУ МР «Магарамкентский район» «Жилищно-коммунальное хозяйство» в связи с отравлением людей, предположительно водой. Об этом сообщил СУ СК по Республике Дагестан. «По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в отношении директора МБУ МР „Магарамкентский район“ „Жилищно-коммунальное хозяйство“ в виде заключения под стражу», — поделилось ведомство в своем telegram-канале. Как сообщается, глава ЖКХ будет находиться под стражей до 9 сентября. Ранее сообщалось, что 7 июля в Магарамкентском районе Дагестана за четыре дня отравились 370 жителей, а из них 357 — дети. Позже СУ СК сообщило, что задержан директор данного ЖКХ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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