В Роспотребнадзоре назвали причину отравления более сотни человек в Дагестане: что известно о ЧП к этому часу

В Магарамкентском районе Республики Дагестан произошла вспышка кишечной инфекции, предположительно вызванная некачественной питьевой водой из централизованного источника. За медицинской помощью обратились более 110 человек, среди них — дети. Власти региона приняли срочные меры, проводится прокурорская проверка. Что известно о происшествии на данный момент — в материале URA.RU.
Что произошло
Ночью 7 июля 2025 года в Магарамкентскую центральную районную больницу начали поступать пациенты с симптомами кишечной инфекции — высокой температурой, тошнотой, рвотой и диареей. По данным Минздрава Дагестана, за двое суток за помощью обратились 110 человек, из них 18 госпитализированы. Большинство случаев — легкой и средней тяжести, пациентов в тяжелом состоянии нет. Среди заболевших — дети от трех до 14 лет.
Сейчас всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, состояние госпитализированных улучшается. По поручению министра здравоохранения республики Ярослава Глазова в район направлены инфекционисты, эпидемиологи и представители Минздрава РД, говорится в сообщении министерства в telegram-канале.
Что стало причиной: люди могли отравиться водой из местного источника
По предварительной информации, все заболевшие употребляли воду из централизованного водопровода, питающегося из источника «Джепельский», расположенного в 14 километрах от села Магарамкент. Это один из основных источников питьевого водоснабжения для пяти населенных пунктов — Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент.
Управление Роспотребнадзора по Дагестану в telegram-канале заявило о начале эпидемиологического расследования. Специалисты отбирают пробы воды, а также биоматериалы от пострадавших. В районе производятся подворовые обходы, проводится дезинфекция, а также комплекс противоэпидемических мероприятий.
Уголовное дело и надзорная проверка
Следственный комитет Республики возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Следователи устанавливают, кто именно из должностных лиц и представителей ресурсоснабжающей организации может быть причастен к произошедшему. Проверяется качество обслуживания водопроводных сетей и соблюдение санитарных норм. Также прокуратура Дагестана также начала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ и санитарно-эпидемиологического благополучия.
Режим повышенной готовности и принятые властями меры
В telegram-канале администрации Магарамкентского района сообщили, что 8 июля прошло внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. По итогам совещания введен режим «повышенной готовности» — он будет действовать до полной стабилизации ситуации. Приняты следующие решения:
- приостановлена работа всех детских садов в селах, где зафиксированы случаи отравления;
- организован подвоз питьевой воды в Куйсун, Гильяр, Магарамкент и Гапцах;
- закуплена бутилированная вода — в приоритете обеспечение ею социальных учреждений;
- усилен санитарный контроль и информирование населения.
Рекомендации населению
Центр управления регионом (ЦУР) и Минздрав РД обратились к местным жителям с просьбой соблюдать меры предосторожности: употреблять только кипяченую воду, следить за запахом и вкусом питьевой воды, а при первых симптомах недомогания обращаться к врачу. Властями подчеркивается, что ситуация с массовыми отравлениями находится под контролем, а все мероприятия направлены на локализацию очага инфекции и предотвращение дальнейшего ее распространения.
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