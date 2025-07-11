В Пермском крае школьник получит 200 тысяч рублей за травму на физкультуре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мальчик подвернул ногу на уроке
Мальчик подвернул ногу на уроке Фото:

Школьнику из Березников (Пермский край) выплатят компенсацию за травму, полученную на уроке физкультуры. Мама мальчика отсудила у школы 200 тысяч рублей, сказано в группе Березниковского городского суда в соцсети «ВКонтакте».

«Суд пришел к выводу о том, что ребенок действительно получил травму на школьном уроке, в связи с чем образовательное учреждение должно нести ответственность за причиненные несовершеннолетнему нравственные и физические страдания. Взыскать с ответчика МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Уточняется, что иск на школу подала мама ребенка. Во время урока физкультуры мальчик подвернул ногу. Медики скорой помощи доставили ребенка в травмпункт, где оказалось, что голеностоп сломан. Из-за травмы мальчик более трех недель находился на больничном, испытывал физическую боль и нравственные страдания, не мог вести активный образ жизни, плохо спал и переживал из-за случившегося. Суд пришел к выводу, что одной из причин стало несоблюдение ребенком техники безопасности. Но суд все же встал на сторону матери и обязал школу выплатить компенсацию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Школьнику из Березников (Пермский край) выплатят компенсацию за травму, полученную на уроке физкультуры. Мама мальчика отсудила у школы 200 тысяч рублей, сказано в группе Березниковского городского суда в соцсети «ВКонтакте». «Суд пришел к выводу о том, что ребенок действительно получил травму на школьном уроке, в связи с чем образовательное учреждение должно нести ответственность за причиненные несовершеннолетнему нравственные и физические страдания. Взыскать с ответчика МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Уточняется, что иск на школу подала мама ребенка. Во время урока физкультуры мальчик подвернул ногу. Медики скорой помощи доставили ребенка в травмпункт, где оказалось, что голеностоп сломан. Из-за травмы мальчик более трех недель находился на больничном, испытывал физическую боль и нравственные страдания, не мог вести активный образ жизни, плохо спал и переживал из-за случившегося. Суд пришел к выводу, что одной из причин стало несоблюдение ребенком техники безопасности. Но суд все же встал на сторону матери и обязал школу выплатить компенсацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...