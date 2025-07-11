В Пермском крае школьник получит 200 тысяч рублей за травму на физкультуре

Школьнику из Березников (Пермский край) выплатят компенсацию за травму, полученную на уроке физкультуры. Мама мальчика отсудила у школы 200 тысяч рублей, сказано в группе Березниковского городского суда в соцсети «ВКонтакте».
«Суд пришел к выводу о том, что ребенок действительно получил травму на школьном уроке, в связи с чем образовательное учреждение должно нести ответственность за причиненные несовершеннолетнему нравственные и физические страдания. Взыскать с ответчика МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Уточняется, что иск на школу подала мама ребенка. Во время урока физкультуры мальчик подвернул ногу. Медики скорой помощи доставили ребенка в травмпункт, где оказалось, что голеностоп сломан. Из-за травмы мальчик более трех недель находился на больничном, испытывал физическую боль и нравственные страдания, не мог вести активный образ жизни, плохо спал и переживал из-за случившегося. Суд пришел к выводу, что одной из причин стало несоблюдение ребенком техники безопасности. Но суд все же встал на сторону матери и обязал школу выплатить компенсацию.
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