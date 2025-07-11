Российские военные ликвидировали командира секретного подразделения ВСУ

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В ликвидации командира участвовали бойцы ГрВ «Север»
В ликвидации командира участвовали бойцы ГрВ «Север» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили капитана командира диверсионно-разведывательной группы 140-го центра сил специальных операций ВСУ Владислава Яковенко. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

"В зоне СВО ликвидирован командир диверсионно-разведывательной группы 140 центра ССО ВСУ, капитан Владислав Яковенко", — написал журналист в своем telegram-канале. Уточняется, что его уничтожили военнослужащие группы специального назначения "Север".

Центр ССО считается одним из самых боеспособных и засекреченных подразделений ВСУ. Сообщается, что его бойцы специализируются на организации засад, проведении рейдов по тыловым объектам противника, осуществлении диверсионных акций, а также на вербовке агентов для ведения подрывной деятельности.

Ранее российские военные уже сообщали о ликвидации диверсионно-разведывательных групп ВСУ, в том числе с применением беспилотников для обнаружения противника. Так, в июне младший сержант Сергей Ужнев с помощью дрона выявил и помог уничтожить украинскую ДРГ, а также были проведены успешные операции по уничтожению пунктов запуска БПЛА на часовоярском направлении.

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Российские военные уничтожили капитана командира диверсионно-разведывательной группы 140-го центра сил специальных операций ВСУ Владислава Яковенко. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. "В зоне СВО ликвидирован командир диверсионно-разведывательной группы 140 центра ССО ВСУ, капитан Владислав Яковенко", — написал журналист в своем telegram-канале. Уточняется, что его уничтожили военнослужащие группы специального назначения "Север". Центр ССО считается одним из самых боеспособных и засекреченных подразделений ВСУ. Сообщается, что его бойцы специализируются на организации засад, проведении рейдов по тыловым объектам противника, осуществлении диверсионных акций, а также на вербовке агентов для ведения подрывной деятельности. Ранее российские военные уже сообщали о ликвидации диверсионно-разведывательных групп ВСУ, в том числе с применением беспилотников для обнаружения противника. Так, в июне младший сержант Сергей Ужнев с помощью дрона выявил и помог уничтожить украинскую ДРГ, а также были проведены успешные операции по уничтожению пунктов запуска БПЛА на часовоярском направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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