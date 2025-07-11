Российские военные ликвидировали командира секретного подразделения ВСУ

Российские военные уничтожили капитана командира диверсионно-разведывательной группы 140-го центра сил специальных операций ВСУ Владислава Яковенко. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.
"В зоне СВО ликвидирован командир диверсионно-разведывательной группы 140 центра ССО ВСУ, капитан Владислав Яковенко", — написал журналист в своем telegram-канале. Уточняется, что его уничтожили военнослужащие группы специального назначения "Север".
Центр ССО считается одним из самых боеспособных и засекреченных подразделений ВСУ. Сообщается, что его бойцы специализируются на организации засад, проведении рейдов по тыловым объектам противника, осуществлении диверсионных акций, а также на вербовке агентов для ведения подрывной деятельности.
Ранее российские военные уже сообщали о ликвидации диверсионно-разведывательных групп ВСУ, в том числе с применением беспилотников для обнаружения противника. Так, в июне младший сержант Сергей Ужнев с помощью дрона выявил и помог уничтожить украинскую ДРГ, а также были проведены успешные операции по уничтожению пунктов запуска БПЛА на часовоярском направлении.
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