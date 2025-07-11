Пятиэтажка в Херсонщине рухнула после удара ВСУ, под завалами люди

На месте работают экстренные службы, сообщил Сальдо (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ нанесли авиаудар по Алешкам в Херсонской области. В результате атаки рухнул пятиэтажный дом, под завалами есть люди, сообщил глава региона Владимир Сальдо ТАСС.
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