В Челябинске около памятника легендарному советскому физику Игорю Курчатову начался второй день музыкального фестиваля «Курчатов Фест». Сегодня перед гостями выступят народная артистка России Хибла Герзмава (сопрано) и солист Большого театра Олег Долгов (тенор), передает корреспондент URA.RU.
«Я абсолютно счастлива, что я в Челябинске. Замечательную площадку сделали. Очень важно, когда люди заинтересованы, чтобы для народа звучала такая потрясающая и красивая музыка», — рассказала Герзмава, передает корреспондент URA.RU.
Фестиваль — это всегда встреча с новым городом и новыми зрителями, отметил Долгов. «Это необычно выступать на открытой площадке. Уверен, что концерт пройдет просто потрясающе. У выступлений на открытом воздухе есть свои трудности, но в этом и их прелесть», — добавил он.
Артисты представят публике арии и дуэты из опер Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини и других композиторов. В программу включены эпизоды из «Трубадура», «Силы судьбы», «Тоски». Среди зрителей фестиваля — губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной. Также присутствует российский актер Станислав Ярушин.
Накануне в Челябинске прошел первый день «Курчатов Феста». Программу представлял челябинский Государственный симфонический оркестр под управлением Алексея Рубина. Также перед зрителями выступила заслуженная артистка России Дарья Мороз.
Первый «Курчатов Фест» прошел в 2023 году по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера в честь 120-летия со дня его рождения легендарного Игоря Курчатова. В дебютном концерте участие приняла мировая оперная звезда Аида Гарифуллина.
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