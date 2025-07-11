«Счастлива, что я в Челябинске»: стартовал второй день «Курчатов Феста». Фото, видео

В Челябинске начался второй день «Курчатов Феста»
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Мероприятие традиционно проходит на открытой площадке
Мероприятие традиционно проходит на открытой площадке Фото:

В Челябинске около памятника легендарному советскому физику Игорю Курчатову начался второй день музыкального фестиваля «Курчатов Фест». Сегодня перед гостями выступят народная артистка России Хибла Герзмава (сопрано) и солист Большого театра Олег Долгов (тенор), передает корреспондент URA.RU. 

«Я абсолютно счастлива, что я в Челябинске. Замечательную площадку сделали. Очень важно, когда люди заинтересованы, чтобы для народа звучала такая потрясающая и красивая музыка», — рассказала Герзмава, передает корреспондент URA.RU. 

Фестиваль — это всегда встреча с новым городом и новыми зрителями, отметил Долгов. «Это необычно выступать на открытой площадке. Уверен, что концерт пройдет просто потрясающе. У выступлений на открытом воздухе есть свои трудности, но в этом и их прелесть», — добавил он. 

Артисты представят публике арии и дуэты из опер Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини и других композиторов. В программу включены эпизоды из «Трубадура», «Силы судьбы», «Тоски». Среди зрителей фестиваля — губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной. Также присутствует российский актер Станислав Ярушин. 

Накануне в Челябинске прошел первый день «Курчатов Феста». Программу представлял челябинский Государственный симфонический оркестр под управлением Алексея Рубина. Также перед зрителями выступила заслуженная артистка России Дарья Мороз.

Первый «Курчатов Фест» прошел в 2023 году по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера в честь 120-летия со дня его рождения легендарного Игоря Курчатова. В дебютном концерте участие приняла мировая оперная звезда Аида Гарифуллина. 

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В Челябинске около памятника легендарному советскому физику Игорю Курчатову начался второй день музыкального фестиваля «Курчатов Фест». Сегодня перед гостями выступят народная артистка России Хибла Герзмава (сопрано) и солист Большого театра Олег Долгов (тенор), передает корреспондент URA.RU.  «Я абсолютно счастлива, что я в Челябинске. Замечательную площадку сделали. Очень важно, когда люди заинтересованы, чтобы для народа звучала такая потрясающая и красивая музыка», — рассказала Герзмава, передает корреспондент URA.RU.  Фестиваль — это всегда встреча с новым городом и новыми зрителями, отметил Долгов. «Это необычно выступать на открытой площадке. Уверен, что концерт пройдет просто потрясающе. У выступлений на открытом воздухе есть свои трудности, но в этом и их прелесть», — добавил он.  Артисты представят публике арии и дуэты из опер Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини и других композиторов. В программу включены эпизоды из «Трубадура», «Силы судьбы», «Тоски». Среди зрителей фестиваля — губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной. Также присутствует российский актер Станислав Ярушин.  Накануне в Челябинске прошел первый день «Курчатов Феста». Программу представлял челябинский Государственный симфонический оркестр под управлением Алексея Рубина. Также перед зрителями выступила заслуженная артистка России Дарья Мороз. Первый «Курчатов Фест» прошел в 2023 году по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера в честь 120-летия со дня его рождения легендарного Игоря Курчатова. В дебютном концерте участие приняла мировая оперная звезда Аида Гарифуллина. 
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