Таксисты объявили бойкот «Яндексу» из-за адской жары в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Таксисты не хотят выходить на смену из-за того, что при высоком спросе тарифы повышаться не будут, заявил Олег Амосов.
Таксисты не хотят выходить на смену из-за того, что при высоком спросе тарифы повышаться не будут, заявил Олег Амосов. Фото:

Московские таксисты отказываются работать из-за жары. Они считают, что выгоднее не выходить на смену, чем тратить деньги на кондиционер. Об этом заявил председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.

«Какой смысл выходить на работу в жару, париться, включать кондиционер? Зачем, если цена не поднимается при высоком спросе?» — заявил Амосов. Его слова приводит «Абзац» в своем telegram-канале. По его словам, все связано с «Яндекс.Такси», которые заявили, что в пиковые нагрузки цены повышаться не будут.

В Московской области температура воздуха составляет от 35 до 36 градуса по Цельсию. Аномальная жара спадет только к 14 июля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Московские таксисты отказываются работать из-за жары. Они считают, что выгоднее не выходить на смену, чем тратить деньги на кондиционер. Об этом заявил председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов. «Какой смысл выходить на работу в жару, париться, включать кондиционер? Зачем, если цена не поднимается при высоком спросе?» — заявил Амосов. Его слова приводит «Абзац» в своем telegram-канале. По его словам, все связано с «Яндекс.Такси», которые заявили, что в пиковые нагрузки цены повышаться не будут. В Московской области температура воздуха составляет от 35 до 36 градуса по Цельсию. Аномальная жара спадет только к 14 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...