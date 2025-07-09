Когда в Москве спадет аномальная жара: прогноз синоптика

Синоптик Ильин: прохлада вернется в Москву к середине июля
© Служба новостей «URA.RU»
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В начале июля в Москве установилась аномальная жара: столбики термометров достигли +32…+35 °C
В начале июля в Москве установилась аномальная жара: столбики термометров достигли +32…+35 °C Фото:

В Москве и области жара до +30…+35 градусов, местами даже выше, сохранится до субботы, 13 июля. Об этом URA.RU сообщил ведущий синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

«В субботу 13 июля местами еще отметится жара 30–35 градусов и выше. В воскресенье, 14 июля, температура останется около 30 градусов, но это уже последний день зноя», — пояснил Ильин.

С 14 по 18 июля жара сменится комфортным теплом

С 14 по 18 июля температура в столице начнет снижаться, будет +23…+28°, местами до +29–30°. Днем будет парить, после обеда возможны короткие дожди и грозы из кучево-дождевых облаков. Ночи останутся теплыми.

«Будет переменная облачность, временами ясно, временами малооблачно. Во второй половине дня будут идти кратковременные дожди, местами с грозами, что при таких температурах вполне нормально», — отметил синоптик.

К 20–22 июля снова похолодает, но ненадолго

В начале третьей декады июля (20–22 числа) в Москве возможен короткий период похолодания до +20…+25° на два-три дня. После этого температура снова поднимется выше 25 градусов, вернув умеренное тепло.

«К концу следующей недели еще потеплеет, но затем в начале третьей декады температура на пару дней понизится до 20–25 градусов, а затем снова поднимется выше 25», — прогнозирует Ильин.

Таким образом, серьезный спад жары в Москве ожидается после 13 июля, а настоящая прохлада возможна лишь на несколько дней в районе 20–22 июля.

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В Москве и области жара до +30…+35 градусов, местами даже выше, сохранится до субботы, 13 июля. Об этом URA.RU сообщил ведущий синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин. «В субботу 13 июля местами еще отметится жара 30–35 градусов и выше. В воскресенье, 14 июля, температура останется около 30 градусов, но это уже последний день зноя», — пояснил Ильин. С 14 по 18 июля жара сменится комфортным теплом С 14 по 18 июля температура в столице начнет снижаться, будет +23…+28°, местами до +29–30°. Днем будет парить, после обеда возможны короткие дожди и грозы из кучево-дождевых облаков. Ночи останутся теплыми. «Будет переменная облачность, временами ясно, временами малооблачно. Во второй половине дня будут идти кратковременные дожди, местами с грозами, что при таких температурах вполне нормально», — отметил синоптик. К 20–22 июля снова похолодает, но ненадолго В начале третьей декады июля (20–22 числа) в Москве возможен короткий период похолодания до +20…+25° на два-три дня. После этого температура снова поднимется выше 25 градусов, вернув умеренное тепло. «К концу следующей недели еще потеплеет, но затем в начале третьей декады температура на пару дней понизится до 20–25 градусов, а затем снова поднимется выше 25», — прогнозирует Ильин. Таким образом, серьезный спад жары в Москве ожидается после 13 июля, а настоящая прохлада возможна лишь на несколько дней в районе 20–22 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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