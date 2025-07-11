Сбежавший с Украины олимпийский чемпион сменил гражданство

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Илья Ковтун сменил украинское спортивное гражданство на хорватское, заявляет FIG
Илья Ковтун сменил украинское спортивное гражданство на хорватское, заявляет FIG Фото:

Украинский гимнаст Илья Ковтун сменил спортивное гражданство. Об этом сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

«Исполком FIG на своем заседании утвердил смену спортивного гражданства 21-летнего Ковтуна на хорватское», — указано в материале. Спортсмен выучил хорватский язык.

Илья Ковтун завоевал серебро в 2024 году на олимпиаде в Париже. А в 2023 году он стал чемпионом Европы в упражнениях на параллельных брусьях. К тому же, на европейском первенстве в 2024 году в Римини Ковтун помог выиграть золото в командном многоборье. Об этом сообщает SportMail.ru.

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Украинский гимнаст Илья Ковтун сменил спортивное гражданство. Об этом сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG). «Исполком FIG на своем заседании утвердил смену спортивного гражданства 21-летнего Ковтуна на хорватское», — указано в материале. Спортсмен выучил хорватский язык. Илья Ковтун завоевал серебро в 2024 году на олимпиаде в Париже. А в 2023 году он стал чемпионом Европы в упражнениях на параллельных брусьях. К тому же, на европейском первенстве в 2024 году в Римини Ковтун помог выиграть золото в командном многоборье. Об этом сообщает SportMail.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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