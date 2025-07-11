Водитель попал в ДТП из-за плохого самочувствия и умер на трассе в Пермском крае

Авария произошла на трассе Очер — Верещагино — Сива (архивное фото)
В Прикамье водитель 1960 года рождения, допустивший аварию из-за плохого самочувствия, погиб до прибытия скорой помощи. ДТП произошло днем 11 июля, передает краевая Госавтоинспекция.
«По предварительным данным, что на 39-м километре автодороги из-за ухудшения самочувствия водитель Renault Megane не справился с управлением и допустил съезд с дороги в правый кювет <...> с последующим опрокидыванием. В результате мужчина скончался», — указано в telegram-канале ведомства.
По факту дорожного инцидента организована проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!