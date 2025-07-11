Водитель попал в ДТП из-за плохого самочувствия и умер на трассе в Пермском крае

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Авария произошла на трассе Очер — Верещагино — Сива (архивное фото)
Авария произошла на трассе Очер — Верещагино — Сива (архивное фото) Фото:

В Прикамье водитель 1960 года рождения, допустивший аварию из-за плохого самочувствия, погиб до прибытия скорой помощи. ДТП произошло днем 11 июля, передает краевая Госавтоинспекция.

«По предварительным данным, что на 39-м километре автодороги из-за ухудшения самочувствия водитель Renault Megane не справился с управлением и допустил съезд с дороги в правый кювет <...> с последующим опрокидыванием. В результате мужчина скончался», — указано в telegram-канале ведомства.

По факту дорожного инцидента организована проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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В Прикамье водитель 1960 года рождения, допустивший аварию из-за плохого самочувствия, погиб до прибытия скорой помощи. ДТП произошло днем 11 июля, передает краевая Госавтоинспекция. «По предварительным данным, что на 39-м километре автодороги из-за ухудшения самочувствия водитель Renault Megane не справился с управлением и допустил съезд с дороги в правый кювет <...> с последующим опрокидыванием. В результате мужчина скончался», — указано в telegram-канале ведомства. По факту дорожного инцидента организована проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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