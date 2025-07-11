Поставки мороженого из Пермского края в Беларусь выросли почти в три раза

С 1 января по 11 июля текущего года экспорт мороженого из Прикамья в Беларусь вырос в 2,76 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Пермскому краю.
«С 1 января по 11 июля 2025 года из Пермского края отправлено 59,5 тонны мороженого в Республику Беларусь. Это в 2,76 раза выше показателя в аналогичном периоде прошлого года (21,54 тонны)», — указано на сайте ведомства.
Ранее надзорный орган установил, что отгрузки мороженого из региона за рубеж в первом полугодии подскочили в 1,5 раза. Среди основных стран получателей также — Казахстан и Китай.
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