Сенатор Шептий обсудил важное нововведение для школьников

В Штабе общественной поддержки от партии «Единая Россия» прошел очередной прием граждан. В этот раз сенатор Совфеда от региона Виктор Шептий обсудил инициативу по обучению школьников первой доврачебной помощи. Об этом рассказал сам сенатор на своей странице в соцсетях.
«Кроме этого обсудили перспективы развития системы школьной медицины. Этот вопрос находится на контроле в Совете Федерации и важно, чтобы предложения, которые исходят от активных общественников, представителей партийных проектов, были внимательно выслушаны и учтены», — написал Шептий на своей странице в «ВКонтакте».
Инициативу предложил исполнительный директор УНЦ «Строитель» Александр Улановский. Они обсуждали данную идею на площадке Свердловской области во время «Иннопрома».
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