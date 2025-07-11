11 июля 2025

Сенатор Шептий обсудил важное нововведение для школьников

Сенатор Шептий обсудил обучение школьников первой доврачебной помощи
© Служба новостей «URA.RU»
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Шептий также обсуждал развитие школьной медицины
Шептий также обсуждал развитие школьной медицины Фото:

В Штабе общественной поддержки от партии «Единая Россия» прошел очередной прием граждан. В этот раз сенатор Совфеда от региона Виктор Шептий обсудил инициативу по обучению школьников первой доврачебной помощи. Об этом рассказал сам сенатор на своей странице в соцсетях.

«Кроме этого обсудили перспективы развития системы школьной медицины. Этот вопрос находится на контроле в Совете Федерации и важно, чтобы предложения, которые исходят от активных общественников, представителей партийных проектов, были внимательно выслушаны и учтены», — написал Шептий на своей странице в «ВКонтакте».

Инициативу предложил исполнительный директор УНЦ «Строитель» Александр Улановский. Они обсуждали данную идею на площадке Свердловской области во время «Иннопрома».

Фото:

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В Штабе общественной поддержки от партии «Единая Россия» прошел очередной прием граждан. В этот раз сенатор Совфеда от региона Виктор Шептий обсудил инициативу по обучению школьников первой доврачебной помощи. Об этом рассказал сам сенатор на своей странице в соцсетях. «Кроме этого обсудили перспективы развития системы школьной медицины. Этот вопрос находится на контроле в Совете Федерации и важно, чтобы предложения, которые исходят от активных общественников, представителей партийных проектов, были внимательно выслушаны и учтены», — написал Шептий на своей странице в «ВКонтакте». Инициативу предложил исполнительный директор УНЦ «Строитель» Александр Улановский. Они обсуждали данную идею на площадке Свердловской области во время «Иннопрома».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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