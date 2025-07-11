На одной из улиц Екатеринбурга прохожие смогли наблюдать колонну из люксовых автомобилей. Сразу два Rolls-Royce Wraith и Mercedes-Benz G-Класс стояли на светофоре и ждали зеленый сигнал. Фотографией поделились в сети подписчики telegram-канала shashki ekb.
Цена одного такого Rolls-Royce начинается от 20 миллионов рублей. При этом на первой машине также можно заметить блатные номера «А555АА». За Mercedes-Benz G-Класс просят от 10 миллионов рублей.
Ранее возле одного из престижных домов горожане заметили уникальное купе Mercedes SLS AMG GT Final Edition, которых выпущено всего 350 экземпляров в мире. Эта модель с мощным 6,2-литровым двигателем V8 и эксклюзивными деталями также вызвала интерес у жителей города.
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