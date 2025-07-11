11 июля 2025

Колонну из элитных автомобилей заметили на улицах Екатеринбурга. Фото

В Екатеринбурге увидели колонну из Rolls-Royce Wraith и Mercedes-Benz G-Класс
© Служба новостей «URA.RU»
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Цена Rolls-Royce Wraith начинается от 20 миллионов рублей
Цена Rolls-Royce Wraith начинается от 20 миллионов рублей Фото:

На одной из улиц Екатеринбурга прохожие смогли наблюдать колонну из люксовых автомобилей. Сразу два Rolls-Royce Wraith и Mercedes-Benz G-Класс стояли на светофоре и ждали зеленый сигнал. Фотографией поделились в сети подписчики telegram-канала shashki ekb.

Цена одного такого Rolls-Royce начинается от 20 миллионов рублей. При этом на первой машине также можно заметить блатные номера «А555АА». За Mercedes-Benz G-Класс просят от 10 миллионов рублей.

Ранее возле одного из престижных домов горожане заметили уникальное купе Mercedes SLS AMG GT Final Edition, которых выпущено всего 350 экземпляров в мире. Эта модель с мощным 6,2-литровым двигателем V8 и эксклюзивными деталями также вызвала интерес у жителей города.

Фото:

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На одной из улиц Екатеринбурга прохожие смогли наблюдать колонну из люксовых автомобилей. Сразу два Rolls-Royce Wraith и Mercedes-Benz G-Класс стояли на светофоре и ждали зеленый сигнал. Фотографией поделились в сети подписчики telegram-канала shashki ekb. Цена одного такого Rolls-Royce начинается от 20 миллионов рублей. При этом на первой машине также можно заметить блатные номера «А555АА». За Mercedes-Benz G-Класс просят от 10 миллионов рублей. Ранее возле одного из престижных домов горожане заметили уникальное купе Mercedes SLS AMG GT Final Edition, которых выпущено всего 350 экземпляров в мире. Эта модель с мощным 6,2-литровым двигателем V8 и эксклюзивными деталями также вызвала интерес у жителей города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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