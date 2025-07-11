Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) решил неожиданно посетить несколько точек города, на которые жаловались жители. При посещении Парка победы в прошлый раз Пинаев указал на ошибки и требовал их устранить. Поскольку его требования не выполнили, глава города решил оштрафовать подрядчика и руководителя службы городского хозяйства. Об этом Пинаев рассказал в своем telegram-канале.
«Заехал в Парк победы, где был в прошлый раз. Был крайне огорчен, что ничего не сделано, а стало только хуже. Вызвал руководителя службы городского хозяйства и подрядчика. Штраф был выписан», — заявил глава Нижнего Тагила.
Также мэр прошелся по территории между проспектами Строителей и Ленина. Там растет репей высотой с человека. Глава города потребовал от администрации как можно быстрее решить эту проблему. Также Владислав Пинаев заявил, если жители города недовольны уборкой и благоустройством улиц, то можно написать ему в социальных сетях.
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