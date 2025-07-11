11 июля 2025

Мэр Нижнего Тагила выписал несколько штрафов после плохой уборки улиц. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Пинаев остался недоволен уборкой в Парке победы (архивное фото)
Мэр Пинаев остался недоволен уборкой в Парке победы (архивное фото) Фото:

Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) решил неожиданно посетить несколько точек города, на которые жаловались жители. При посещении Парка победы в прошлый раз Пинаев указал на ошибки и требовал их устранить. Поскольку его требования не выполнили, глава города решил оштрафовать подрядчика и руководителя службы городского хозяйства. Об этом Пинаев рассказал в своем telegram-канале.

«Заехал в Парк победы, где был в прошлый раз. Был крайне огорчен, что ничего не сделано, а стало только хуже. Вызвал руководителя службы городского хозяйства и подрядчика. Штраф был выписан», — заявил глава Нижнего Тагила.

Также мэр прошелся по территории между проспектами Строителей и Ленина. Там растет репей высотой с человека. Глава города потребовал от администрации как можно быстрее решить эту проблему. Также Владислав Пинаев заявил, если жители города недовольны уборкой и благоустройством улиц, то можно написать ему в социальных сетях.

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Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) решил неожиданно посетить несколько точек города, на которые жаловались жители. При посещении Парка победы в прошлый раз Пинаев указал на ошибки и требовал их устранить. Поскольку его требования не выполнили, глава города решил оштрафовать подрядчика и руководителя службы городского хозяйства. Об этом Пинаев рассказал в своем telegram-канале. «Заехал в Парк победы, где был в прошлый раз. Был крайне огорчен, что ничего не сделано, а стало только хуже. Вызвал руководителя службы городского хозяйства и подрядчика. Штраф был выписан», — заявил глава Нижнего Тагила. Также мэр прошелся по территории между проспектами Строителей и Ленина. Там растет репей высотой с человека. Глава города потребовал от администрации как можно быстрее решить эту проблему. Также Владислав Пинаев заявил, если жители города недовольны уборкой и благоустройством улиц, то можно написать ему в социальных сетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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