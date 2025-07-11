11 июля 2025

Пермский ХК «Молот» примет участие в международном турнире

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Пермяки готовятся к товарищескому турниру (архивное фото)
Пермяки готовятся к товарищескому турниру (архивное фото) Фото:

Хоккейный клуб «Молот» из Перми с 31 июля по 3 августа примет участие в товарищеском турнире Soligorsk Summer Cup, который пройдет в Солигорске (Беларусь). Об этом сообщила пресс-служба пермского клуба.

«Турнир соберет четыре команды: помимо „Молота“, в соревнованиях сыграют белорусские клубы „Шахтер“ и „Лида“, а также ХК „АКМ“ из Тулы. Соревнования пройдут по круговой системе — каждая команда встретится друг с другом по одному разу. Победителем станет коллектив, набравший наибольшее количество очков», — указано в telegram-канале пермяков.

Участие в турнире станет для «Молота» новым опытом. Ранее команда не выступала на Soligorsk Summer Cup. Кроме того, в плане подготовки к сезону у клуба на этот раз отсутствует домашний турнир «Кубок Прикамья», который в прошлом году проводился под названием «Кубок губернатора Пермского края».

Ранее URA.RU рассказывало о Кубке Гагарина, который вызвал настоящий ажиотаж в Перми. Главный трофей КХЛ в прикамскую столицу привез воспитанник местной хоккейной школы, а ныне форвард ярославского «Локомотива» Никита Кирьянов.

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Хоккейный клуб «Молот» из Перми с 31 июля по 3 августа примет участие в товарищеском турнире Soligorsk Summer Cup, который пройдет в Солигорске (Беларусь). Об этом сообщила пресс-служба пермского клуба. «Турнир соберет четыре команды: помимо „Молота“, в соревнованиях сыграют белорусские клубы „Шахтер“ и „Лида“, а также ХК „АКМ“ из Тулы. Соревнования пройдут по круговой системе — каждая команда встретится друг с другом по одному разу. Победителем станет коллектив, набравший наибольшее количество очков», — указано в telegram-канале пермяков. Участие в турнире станет для «Молота» новым опытом. Ранее команда не выступала на Soligorsk Summer Cup. Кроме того, в плане подготовки к сезону у клуба на этот раз отсутствует домашний турнир «Кубок Прикамья», который в прошлом году проводился под названием «Кубок губернатора Пермского края». Ранее URA.RU рассказывало о Кубке Гагарина, который вызвал настоящий ажиотаж в Перми. Главный трофей КХЛ в прикамскую столицу привез воспитанник местной хоккейной школы, а ныне форвард ярославского «Локомотива» Никита Кирьянов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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