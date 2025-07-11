Пермский ХК «Молот» примет участие в международном турнире

Хоккейный клуб «Молот» из Перми с 31 июля по 3 августа примет участие в товарищеском турнире Soligorsk Summer Cup, который пройдет в Солигорске (Беларусь). Об этом сообщила пресс-служба пермского клуба.
«Турнир соберет четыре команды: помимо „Молота“, в соревнованиях сыграют белорусские клубы „Шахтер“ и „Лида“, а также ХК „АКМ“ из Тулы. Соревнования пройдут по круговой системе — каждая команда встретится друг с другом по одному разу. Победителем станет коллектив, набравший наибольшее количество очков», — указано в telegram-канале пермяков.
Участие в турнире станет для «Молота» новым опытом. Ранее команда не выступала на Soligorsk Summer Cup. Кроме того, в плане подготовки к сезону у клуба на этот раз отсутствует домашний турнир «Кубок Прикамья», который в прошлом году проводился под названием «Кубок губернатора Пермского края».
Ранее URA.RU рассказывало о Кубке Гагарина, который вызвал настоящий ажиотаж в Перми. Главный трофей КХЛ в прикамскую столицу привез воспитанник местной хоккейной школы, а ныне форвард ярославского «Локомотива» Никита Кирьянов.
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