Кубок Гагарина, привезенный в Пермь нападающим ХК «Локомотив» (Ярославль) Никитой Кирьяновым, вызвал ажиотаж в спортивной среде. Зал ДК Железнодорожников, где был выставлен главный хоккейный трофей страны, был заполнен до отказа, рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на встрече с хоккеистом.
«Сфотографироваться с Кубком Гагарина в ДК Железнодорожников пришли несколько десятков человек: профессиональные хоккеисты, юные воспитанники пермских хоккейных спортклубов, любители этого вида спорта. Никита ответил на вопросы собравшихся, после чего провел для них автограф-сессию. Начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев подарил хоккеисту фуражку РЖД и майку „Локомотива“с автографами пермских хоккеистов», — рассказал корреспондент URA.RU.
Отвечая на вопрос одного из участников мероприятия о карьере хоккеиста, Кирьянов напомнил, что является воспитанником пермского СДЮСШОР «Молот». «Начинал я, конечно, в Перми — в „Молоте“. Пришел в этот клуб в шесть лет. Можно сказать, все детство я поиграл здесь, но в 14 лет пришло время расти, и я перебрался в Дмитров, а затем — в Ярославль», — рассказал Никита.
Кирьянову 23 года. За основной состав «железнодорожников» он начал выступать с 2023 года. В финале Кубка Гагарина в сезоне 2024-2025 года «Локо» победил челябинский «Трактор», став обладателем заветного трофея.
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