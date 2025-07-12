На Украине объявлена масштабная воздушная тревога, слышны взрывы

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В Черновцах на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы
В Черновцах на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы Фото:

В ночь на 12 июля в Черновцах и ряде других городов Украины были слышны взрывы. Об этом сообщают местные СМИ. Сигналы воздушной тревоги одновременно прозвучали практически во всех регионах страны.

«В Черновцах слышны звуки взрывов», — приводит сообщение телеканал «Общественное». Помимо Черновцов, о взрывах сообщают жители Луцка (Волынская область), районов возле Черкасс, а также Львова. Ранее аналогичные сообщения поступали из Киева. По данным украинских СМИ, воздушная тревога была объявлена в западных, северо-западных и центральных областях Украины.

Подобные инциденты уже происходили ранее: в июне в Киеве и ряде областей Украины также объявляли массовую воздушную тревогу и фиксировали взрывы после сообщений об угрозе воздушных атак. Тогда тревоги звучали в столице, а также в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

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В ночь на 12 июля в Черновцах и ряде других городов Украины были слышны взрывы. Об этом сообщают местные СМИ. Сигналы воздушной тревоги одновременно прозвучали практически во всех регионах страны. «В Черновцах слышны звуки взрывов», — приводит сообщение телеканал «Общественное». Помимо Черновцов, о взрывах сообщают жители Луцка (Волынская область), районов возле Черкасс, а также Львова. Ранее аналогичные сообщения поступали из Киева. По данным украинских СМИ, воздушная тревога была объявлена в западных, северо-западных и центральных областях Украины. Подобные инциденты уже происходили ранее: в июне в Киеве и ряде областей Украины также объявляли массовую воздушную тревогу и фиксировали взрывы после сообщений об угрозе воздушных атак. Тогда тревоги звучали в столице, а также в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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