11 июля 2025

В Кургане продают пленочный фотоаппарат по цене квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Фотоаппарат продают на 1,5 млн рублей (архивное фото)
Фотоаппарат продают на 1,5 млн рублей (архивное фото) Фото:

В Кургане выставлен на продажу пленочный фотоаппарат за полтора миллиона рублей. На такую сумму можно приобрести квартиру или гостинку. Объявление размещено на популярном сайте.

«Господам коллекционерам. Фотоаппарат пленочный EOS-1 V просто новый. Цена 1 500 000 рублей», — указано в объявлении на сайте.

Ранее на рынке недвижимости Кургана появлялись объявления о продаже самой дорогой квартиры с сауной за 18 миллионов рублей. Таким образом, стоимость редкого фотоаппарата сопоставима с ценой на жилье в городе: вариантов гостинок за те же деньги — полтора миллиона — множество.

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В Кургане выставлен на продажу пленочный фотоаппарат за полтора миллиона рублей. На такую сумму можно приобрести квартиру или гостинку. Объявление размещено на популярном сайте. «Господам коллекционерам. Фотоаппарат пленочный EOS-1 V просто новый. Цена 1 500 000 рублей», — указано в объявлении на сайте. Ранее на рынке недвижимости Кургана появлялись объявления о продаже самой дорогой квартиры с сауной за 18 миллионов рублей. Таким образом, стоимость редкого фотоаппарата сопоставима с ценой на жилье в городе: вариантов гостинок за те же деньги — полтора миллиона — множество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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