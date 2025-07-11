Фотоаппарат продают на 1,5 млн рублей (архивное фото)
В Кургане выставлен на продажу пленочный фотоаппарат за полтора миллиона рублей. На такую сумму можно приобрести квартиру или гостинку. Объявление размещено на популярном сайте.
«Господам коллекционерам. Фотоаппарат пленочный EOS-1 V просто новый. Цена 1 500 000 рублей», — указано в объявлении на сайте.
Ранее на рынке недвижимости Кургана появлялись объявления о продаже самой дорогой квартиры с сауной за 18 миллионов рублей. Таким образом, стоимость редкого фотоаппарата сопоставима с ценой на жилье в городе: вариантов гостинок за те же деньги — полтора миллиона — множество.
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