В США предложили лишать гражданства тех, кто воевал на Украине

Американский журналист Такер Карлсон заявил о необходимости лишать гражданства США тех граждан, которые участвовали в боевых действиях на стороне иностранных государств, в том числе на Украине. Об этом он сказал на конференции консервативной организации Turning Point USA, проходящей во Флориде.
«Любой, кто служит в армии другого государства, должен быть немедленно лишен гражданства [США]. Многие американцы служили в Армии обороны Израиля, они должны быть лишены гражданства. Многие американцы служили на Украине, они должны быть лишены гражданства. Невозможно воевать за другую страну и оставаться американцем», — передает ТАСС слова Карлсона.
В ходе дискуссии журналисту задали вопрос о допустимости двойного гражданства для американцев и возможности одновременного служения интересам двух стран. Карлсон выразил однозначную позицию. Он также отметил, что, по его мнению, лица с двойным гражданством не должны получать доступ к управленческим должностям в Штатах.
Ранее американский журналист Такер Карлсон в беседе с коллегой Мегин Келли заявил, что считает президента Украины Владимира Зеленского противником США. По его словам, власти Украины причастны к организации покушений на некоторых лиц, в том числе известных представителей консервативных кругов, пишет RT. Карлсон охарактеризовал правительство Зеленского как коррумпированное и напомнил о запрете крупнейшей христианской конфессии на территории страны.
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