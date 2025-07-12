В США предложили лишать гражданства тех, кто воевал на Украине

Карлсон предложил лишать гражданства США американцев, воевавших на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Карлсон считает необходимым лишать гражданства США людей, воевавших на Украине
Карлсон считает необходимым лишать гражданства США людей, воевавших на Украине Фото:

Американский журналист Такер Карлсон заявил о необходимости лишать гражданства США тех граждан, которые участвовали в боевых действиях на стороне иностранных государств, в том числе на Украине. Об этом он сказал на конференции консервативной организации Turning Point USA, проходящей во Флориде.

«Любой, кто служит в армии другого государства, должен быть немедленно лишен гражданства [США]. Многие американцы служили в Армии обороны Израиля, они должны быть лишены гражданства. Многие американцы служили на Украине, они должны быть лишены гражданства. Невозможно воевать за другую страну и оставаться американцем», — передает ТАСС слова Карлсона.

В ходе дискуссии журналисту задали вопрос о допустимости двойного гражданства для американцев и возможности одновременного служения интересам двух стран. Карлсон выразил однозначную позицию. Он также отметил, что, по его мнению, лица с двойным гражданством не должны получать доступ к управленческим должностям в Штатах.

Ранее американский журналист Такер Карлсон в беседе с коллегой Мегин Келли заявил, что считает президента Украины Владимира Зеленского противником США. По его словам, власти Украины причастны к организации покушений на некоторых лиц, в том числе известных представителей консервативных кругов, пишет RT. Карлсон охарактеризовал правительство Зеленского как коррумпированное и напомнил о запрете крупнейшей христианской конфессии на территории страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский журналист Такер Карлсон заявил о необходимости лишать гражданства США тех граждан, которые участвовали в боевых действиях на стороне иностранных государств, в том числе на Украине. Об этом он сказал на конференции консервативной организации Turning Point USA, проходящей во Флориде. «Любой, кто служит в армии другого государства, должен быть немедленно лишен гражданства [США]. Многие американцы служили в Армии обороны Израиля, они должны быть лишены гражданства. Многие американцы служили на Украине, они должны быть лишены гражданства. Невозможно воевать за другую страну и оставаться американцем», — передает ТАСС слова Карлсона. В ходе дискуссии журналисту задали вопрос о допустимости двойного гражданства для американцев и возможности одновременного служения интересам двух стран. Карлсон выразил однозначную позицию. Он также отметил, что, по его мнению, лица с двойным гражданством не должны получать доступ к управленческим должностям в Штатах. Ранее американский журналист Такер Карлсон в беседе с коллегой Мегин Келли заявил, что считает президента Украины Владимира Зеленского противником США. По его словам, власти Украины причастны к организации покушений на некоторых лиц, в том числе известных представителей консервативных кругов, пишет RT. Карлсон охарактеризовал правительство Зеленского как коррумпированное и напомнил о запрете крупнейшей христианской конфессии на территории страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...