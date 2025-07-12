В США зафиксирована смерть от легочной чумы

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Американец умер от легочной чумы
Американец умер от легочной чумы Фото:

В округе Коконино, расположенном в американском штате Аризона, зарегистрирован летальный случай в результате легочной формы чумы. Об этом сообщили в службе здравоохранения округа.

«... житель округа умер от легочной чумы — тяжелой инфекции легких, вызываемой бактерией Yersinia pestis (чумная палочка — прим. URA.RU)» — написали на странице ведомства в одной из соцсетей. Имя и возраст пациента не разглашаются.

Это первый с 2007 года случай летального исхода от легочной формы чумы в регионе. Легочная чума — крайне редкая и наиболее тяжелая разновидность заболевания, при которой инфекция поражает дыхательные пути.

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В округе Коконино, расположенном в американском штате Аризона, зарегистрирован летальный случай в результате легочной формы чумы. Об этом сообщили в службе здравоохранения округа. «... житель округа умер от легочной чумы — тяжелой инфекции легких, вызываемой бактерией Yersinia pestis (чумная палочка — прим. URA.RU)» — написали на странице ведомства в одной из соцсетей. Имя и возраст пациента не разглашаются. Это первый с 2007 года случай летального исхода от легочной формы чумы в регионе. Легочная чума — крайне редкая и наиболее тяжелая разновидность заболевания, при которой инфекция поражает дыхательные пути.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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