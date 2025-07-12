Жители Днепропетровской области начали срочно продавать свои дома

В Днепропетровской области отмечается значительное увеличение числа предложений по продаже квартир по сниженной стоимости. Такая тенденция связана с поступающими сведениями о продвижении российских войск в регионе. Об этом свидетельствуют объявления на популярных интернет-площадках.
«Жители Днепропетровской области публикуют объявления о срочной продаже жилья по сниженной стоимости на фоне сообщений о продвижении ВС России в регионе», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на собственный анализ площадок по продаже недвижимости.
Большинство объявлений сопровождаются пометкой о срочной продаже. Так, в Кривом Роге выставлена на продажу двухкомнатная квартира по цене 314 тысяч гривен (565 тысяч рублей). В Каменском (ранее Днепродзержинск) стоимость однокомнатной квартиры составляет 293 тысячи гривен (527 тысяч рублей). В Широком двухкомнатное жилье предлагается за 175 тысяч гривен (315 тысяч рублей), при этом собственник не исключает возможность обмена недвижимости на автомобиль.
Риэлторы региона активно рекламируют услуги по быстрой продаже жилья, обещая оформить сделку в течение недели. При этом агентства недвижимости объявили набор новых сотрудников с возможностью бесплатного обучения. Одновременно увеличилось количество предложений от клининговых компаний: они предлагают вывезти мусор, убрать квартиры и подготовить их к сдаче или продаже в кратчайшие сроки.
В начале июня Министерство обороны России сообщило, что российские силы достигли западной границы ДНР и приступили к наступлению на территорию Днепропетровской области Украины. Согласно заявлению ведомства, военные РФ продолжают продвижение на этом участке фронта, развивая наступательные операции.
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