11 июля 2025

Цены на овощи и маргарин подскочили в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе также подорожала крупа и яблоки
В регионе также подорожала крупа и яблоки Фото:

В Свердловской области за последнюю неделю вновь зафиксирован рост цен на овощи. Больше всего подорожали морковь и маргарин, сообщается на сайте Свердловскстата.

Как уточнили в Свердловскстате, морковь за неделю подорожала больше других: «Морковь подорожала на 3,8% — ее средняя стоимость по области составила 81,80 рубля за килограмм», — говорится в сообщении. Также выросли цены на репчатый лук, который теперь стоит 68,21 рубля за килограмм (2,7%), и на белокочанную капусту — ее цена достигла 63,39 рубля (1,8%).

Помимо овощей, подорожали и другие продукты. Так, маргарин стал дороже на 3,8% и сейчас его средняя стоимость составляет 286 рублей за килограмм. Гречневая крупа подорожала на 1,4%, ее цена превысила 100 рублей за килограмм. Яблоки также прибавили в цене — рост составил 1,3%, средняя стоимость выросла до 186,6 рубля за килограмм.

Ранее в Свердловской области подешевели томаты, чай и сливочное масло. Также сообщалось о росте цен на гречку, картофель и другие продукты. Тенденция повышения стоимости отдельных овощей и круп сохраняется уже несколько недель подряд.

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В Свердловской области за последнюю неделю вновь зафиксирован рост цен на овощи. Больше всего подорожали морковь и маргарин, сообщается на сайте Свердловскстата. Как уточнили в Свердловскстате, морковь за неделю подорожала больше других: «Морковь подорожала на 3,8% — ее средняя стоимость по области составила 81,80 рубля за килограмм», — говорится в сообщении. Также выросли цены на репчатый лук, который теперь стоит 68,21 рубля за килограмм (2,7%), и на белокочанную капусту — ее цена достигла 63,39 рубля (1,8%). Помимо овощей, подорожали и другие продукты. Так, маргарин стал дороже на 3,8% и сейчас его средняя стоимость составляет 286 рублей за килограмм. Гречневая крупа подорожала на 1,4%, ее цена превысила 100 рублей за килограмм. Яблоки также прибавили в цене — рост составил 1,3%, средняя стоимость выросла до 186,6 рубля за килограмм. Ранее в Свердловской области подешевели томаты, чай и сливочное масло. Также сообщалось о росте цен на гречку, картофель и другие продукты. Тенденция повышения стоимости отдельных овощей и круп сохраняется уже несколько недель подряд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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