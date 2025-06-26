Помидоры и чай подешевели в Свердловской области

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Помидоры подешевели на 4,41% за неделю
Помидоры подешевели на 4,41% за неделю Фото:

В Свердловской области подешевели томаты, чай, сливочное масло и другие товары. Аналитику изменения цен за неделю опубликовал Свердловскстат. 

Стоимость помидоров составила 203,69 рубля за килограмм в среднем (-4,41%), черный чай продавали за 1377,22 рубля в среднем (-0,44%). Сливочное масло подешевело до 1160,62 рубля в среднем (-0,14%), свинина — до 389,02 рубля в среднем (-0,46%), бананы — до 160,07 рубля в среднем (-1,4%). 

Кроме того, за неделю подорожала свекла (+1,44%), лук (+1,50%), вермишель (+1,67%). Гречка стала дороже на 0,63% — ее можно было купить за 99,27 рубля в среднем, картофель продавали за 95,68 рубля в среднем (+0,73%). 

Ранее URA.RU рассказывало, что с 9 по 16 июня огурцы подорожали на 4,63%. Также дорожал картофель, эта тенденция сохранилась.

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В Свердловской области подешевели томаты, чай, сливочное масло и другие товары. Аналитику изменения цен за неделю опубликовал Свердловскстат.  Стоимость помидоров составила 203,69 рубля за килограмм в среднем (-4,41%), черный чай продавали за 1377,22 рубля в среднем (-0,44%). Сливочное масло подешевело до 1160,62 рубля в среднем (-0,14%), свинина — до 389,02 рубля в среднем (-0,46%), бананы — до 160,07 рубля в среднем (-1,4%).  Кроме того, за неделю подорожала свекла (+1,44%), лук (+1,50%), вермишель (+1,67%). Гречка стала дороже на 0,63% — ее можно было купить за 99,27 рубля в среднем, картофель продавали за 95,68 рубля в среднем (+0,73%).  Ранее URA.RU рассказывало, что с 9 по 16 июня огурцы подорожали на 4,63%. Также дорожал картофель, эта тенденция сохранилась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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