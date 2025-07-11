В Нижневартовске (ХМАО) сотрудники ГАИ задержали 20-летнего местного жителя за опасную езду с дрифтом на улице 60 лет Октября. Об этом сообщает пресс-служба полиции ХМАО в официальном telegram-канале.
По данным ведомства, полицейские обнаружили в интернете видеозапись, на которой водитель иномарки неоднократно выезжает на встречную полосу, грубо нарушая правила дорожного движения. «Водитель несколько раз выехал на полосу, предназначенную для встречного движения», — говорится в сообщении.
На молодого человека составили протоколы по нескольким статьям КоАП РФ: выезд на встречную полосу, отказ от медосвидетельствования, отсутствие документов и страховки, неуплата штрафа в срок. Автомобиль помещен на спецстоянку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!