11 июля 2025

В ХМАО водитель устроил ночной дрифт и лишился автомобиля. Видео

В Нижневартовске задержали водителя-дрифтера и изъяли его автомобиль
© Служба новостей «URA.RU»
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У нарушителя изъяли автомобиль
У нарушителя изъяли автомобиль Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) сотрудники ГАИ задержали 20-летнего местного жителя за опасную езду с дрифтом на улице 60 лет Октября. Об этом сообщает пресс-служба полиции ХМАО в официальном telegram-канале.

По данным ведомства, полицейские обнаружили в интернете видеозапись, на которой водитель иномарки неоднократно выезжает на встречную полосу, грубо нарушая правила дорожного движения. «Водитель несколько раз выехал на полосу, предназначенную для встречного движения», — говорится в сообщении.

На молодого человека составили протоколы по нескольким статьям КоАП РФ: выезд на встречную полосу, отказ от медосвидетельствования, отсутствие документов и страховки, неуплата штрафа в срок. Автомобиль помещен на спецстоянку.

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В Нижневартовске (ХМАО) сотрудники ГАИ задержали 20-летнего местного жителя за опасную езду с дрифтом на улице 60 лет Октября. Об этом сообщает пресс-служба полиции ХМАО в официальном telegram-канале. По данным ведомства, полицейские обнаружили в интернете видеозапись, на которой водитель иномарки неоднократно выезжает на встречную полосу, грубо нарушая правила дорожного движения. «Водитель несколько раз выехал на полосу, предназначенную для встречного движения», — говорится в сообщении. На молодого человека составили протоколы по нескольким статьям КоАП РФ: выезд на встречную полосу, отказ от медосвидетельствования, отсутствие документов и страховки, неуплата штрафа в срок. Автомобиль помещен на спецстоянку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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