11 июля 2025

В Перми повторно ищут подрядчика для установки информационных стел

© Служба новостей «URA.RU»
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На центральных улицах Перми появится 45 навигационных стел
На центральных улицах Перми появится 45 навигационных стел Фото:

Пермские власти готовы потратить 135 миллионов рублей на установку 45 информационных стел в центре города. Конкурс на реализацию проекта, отмененный в июне, объявлен повторно, но теперь его стоимость выросла на 3 миллиона. Документация размещена на сайте госзакупок. 

«Муниципальное автономное учреждение культуры „Городской центр охраны памятников“ повторно объявило конкурс на изготовление и установку 45 информационных стел в Перми. Максимальная цена контракта составила 135 миллионов рублей, что на 3 миллиона больше, чем в предыдущей закупке, отмененной в конце июня по техническим причинам», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на конкурсную документацию.

Согласно техзаданию, стелы должны быть сборными конструкциями из сварного металлического каркаса с алюминиевой облицовкой и оснащены полноцветными LCD-панелями с разрешением 4К. Их планируют разместить на центральных улицах города, включая Екатерининскую, Ленина, Луначарского, Петропавловскую, Пушкина, Сибирскую и Комсомольский проспект.

Проект реализуется в рамках популяризации историко-культурного наследия Перми. Подрядчик должен не только изготовить и установить стелы, но и обеспечить их интеграцию в городскую среду. Итоги конкурса, на который подать заявки можно до 5 августа, определят исполнителя работ. Предыдущая закупка была выставлена на торги в конце июня. Конкурс отменили по техническим причинам.

Ранее в Перми уже реализовывались проекты по модернизации городской инфраструктуры — так, в 2025 году власти объявили о планах установить 40 «умных» остановок с информационными табло, видеонаблюдением и доступом к интернету на сумму 113 миллионов рублей. Кроме того, в отдельных районах города были обновлены пять остановок за более чем 30 миллионов рублей.

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Пермские власти готовы потратить 135 миллионов рублей на установку 45 информационных стел в центре города. Конкурс на реализацию проекта, отмененный в июне, объявлен повторно, но теперь его стоимость выросла на 3 миллиона. Документация размещена на сайте госзакупок.  «Муниципальное автономное учреждение культуры „Городской центр охраны памятников“ повторно объявило конкурс на изготовление и установку 45 информационных стел в Перми. Максимальная цена контракта составила 135 миллионов рублей, что на 3 миллиона больше, чем в предыдущей закупке, отмененной в конце июня по техническим причинам», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на конкурсную документацию. Согласно техзаданию, стелы должны быть сборными конструкциями из сварного металлического каркаса с алюминиевой облицовкой и оснащены полноцветными LCD-панелями с разрешением 4К. Их планируют разместить на центральных улицах города, включая Екатерининскую, Ленина, Луначарского, Петропавловскую, Пушкина, Сибирскую и Комсомольский проспект. Проект реализуется в рамках популяризации историко-культурного наследия Перми. Подрядчик должен не только изготовить и установить стелы, но и обеспечить их интеграцию в городскую среду. Итоги конкурса, на который подать заявки можно до 5 августа, определят исполнителя работ. Предыдущая закупка была выставлена на торги в конце июня. Конкурс отменили по техническим причинам. Ранее в Перми уже реализовывались проекты по модернизации городской инфраструктуры — так, в 2025 году власти объявили о планах установить 40 «умных» остановок с информационными табло, видеонаблюдением и доступом к интернету на сумму 113 миллионов рублей. Кроме того, в отдельных районах города были обновлены пять остановок за более чем 30 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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