В Перми поставят новые «умные» остановки за 113 млн рублей

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Новые остановки появятся до конца 2026 года
Новые остановки появятся до конца 2026 года Фото:

В Перми планируется установить 40 новых «умных» остановок. Работы оценили в 113 миллионов рублей.

«Изготовление и установка остановочных павильонов и остановочных навесов с информационным блоком „Умная остановка“ — 40 штук. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 113 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ „Городское управление транспорта“», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

Места установки павильонов пока не утверждены. Один из них установят до 1 июля, еще семь — до 1 октября 2025 года. Оставшиеся 32 остановки появятся до 31 декабря 2026 года. В каждом павильоне должны быть ветрозащитные стекла, скамейка, видеонаблюдение, табло прибытия транспорта, доступ к интернету, USB-зарядки и освещение.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми обновят пять остановок в Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах. На работы выделили более 30 млн рублей.

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В Перми планируется установить 40 новых «умных» остановок. Работы оценили в 113 миллионов рублей. «Изготовление и установка остановочных павильонов и остановочных навесов с информационным блоком „Умная остановка“ — 40 штук. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 113 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ „Городское управление транспорта“», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. Места установки павильонов пока не утверждены. Один из них установят до 1 июля, еще семь — до 1 октября 2025 года. Оставшиеся 32 остановки появятся до 31 декабря 2026 года. В каждом павильоне должны быть ветрозащитные стекла, скамейка, видеонаблюдение, табло прибытия транспорта, доступ к интернету, USB-зарядки и освещение. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми обновят пять остановок в Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах. На работы выделили более 30 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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