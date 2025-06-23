В Перми поставят новые «умные» остановки за 113 млн рублей

В Перми планируется установить 40 новых «умных» остановок. Работы оценили в 113 миллионов рублей.
«Изготовление и установка остановочных павильонов и остановочных навесов с информационным блоком „Умная остановка“ — 40 штук. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 113 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ „Городское управление транспорта“», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.
Места установки павильонов пока не утверждены. Один из них установят до 1 июля, еще семь — до 1 октября 2025 года. Оставшиеся 32 остановки появятся до 31 декабря 2026 года. В каждом павильоне должны быть ветрозащитные стекла, скамейка, видеонаблюдение, табло прибытия транспорта, доступ к интернету, USB-зарядки и освещение.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми обновят пять остановок в Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах. На работы выделили более 30 млн рублей.
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