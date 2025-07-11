На 147-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 12 июля около 5:00 утра произошло смертельное ДТП: столкнулись Lada Granta и Subaru Forester. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области
По предварительной информации, 58-летний водитель Lada, житель Кушвы, двигался в сторону Нижнего Тагила и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Subaru под управлением 54-летнего жителя Советского (ХМАО — Югра). «В результате ДТП водитель Lada и две пассажирки 1959 и 1965 годов рождения погибли на месте. Водитель Subaru и его 19-летняя пассажирка с травмами доставлены в больницу», — уточнили в telegram-канале ведомства.
В ГИБДД добавили, что все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель Lada имел 16 лет стажа, за последний год привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД один раз. Водитель Subaru Forester управлял автомобилем 29 лет, за год трижды нарушал правила. Состояние водителей на момент аварии будет установлено после медицинских экспертиз. Инспекторы работают на месте происшествия, устанавливают обстоятельства аварии.
Ранее в Екатеринбурге также произошло ДТП с гибелью человека. Водитель сбила пешехода, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.
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