Звезда 90-х Татьяна Буланова придумала новый формат выступлений

Российская певица Татьяна Буланова ввела новый формат экспресс-выступлений, предлагая 20-минутные концерты на корпоративных мероприятиях за один миллион рублей. Об этом сообщают telegram-каналы. Такой подход позволил Булановой увеличить количество выступлений: до конца 2025 года у певицы запланировано 80 концертов и ежедневные выступления на частных событиях.
«Татьяна Буланова запустила формат экспресс-выступлений: 20 минут за один миллион — чтобы успевать на как можно больше корпоративов. После ажиотажа зумеров в TikTok спрос на нее вырос так, что до конца года запланировано 80 концертов и ежедневные корпоративы», — пишет telegram-канал Mash.
Рост популярности объясняется всплеском интереса со стороны молодежи после того, как песни «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный» стали трендами в соцсети TikTok. Спрос на концерты Булановой привел к значительному увеличению ее гонорара: если ранее стоимость выступления составляла около 700 тысяч рублей, то теперь она достигает 1,5–2 миллионов. В целях максимального охвата заказов команда певицы подготовила несколько форматов концертов: экспресс-выступление продолжительностью 20 минут оценивается в один миллион рублей, а более длительные программы — 40 минут за полтора миллиона и часовой концерт за два миллиона рублей.
В райдере артистки нет необычных требований. Буланова предпочитает передвигаться на бизнес-такси, летать бизнес-классом и останавливаться в гостиницах не ниже четырех звезд с суточными выплатами коллективу в размере 35 тысяч рублей. Для организации гримерки достаточно стандартного набора, соответствующего советскому уровню комфорта.
Ранее певица Татьяна Буланова заявила, что спокойно относится к возросшему вниманию к своей персоне и новой волне популярности. Также артистка подчеркнула, что отдельные ее песни приобретают широкую известность за счет распространения в соцсетях. При этом Буланова тогда заверила, что не планирует увеличивать стоимость своих концертов и выступлений, несмотря на рост интереса к ее музыке, пишет 360.ru.
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