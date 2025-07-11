СК возбудил уголовное дело после скандала вокруг опасной стройки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту ЧП на стройке компании «Атомстройкомплекс» на улице Раевского, где после раскопок котлована потрескалась земля. Следственный комитет России по Свердловской области начал расследование по статье о халатности, сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечается в сообщении СК РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль и поручил предоставить ему доклад о ходе расследования: «Граждане просят разобраться в ситуации в связи с тем, что застройщик проигнорировал требования городской мэрии о приостановке строительства и обратной засыпке котлована. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)», — сообщили в telegram-канале пресс-службы ведомства.
Ранее «Атомстройкомплекс» сообщил URA.RU, что безопасности жителей ничего не угрожает. «В настоящее время экспертная организация проводит комплексное обследование шпунтового ограждения. Забивка свай на площадке приостановлена до получения экспертного заключения и гарантии, что реализованные решения обеспечивают полную безопасность жителям. Поврежденное благоустройство будет восстановлено», — отметили в пресс-службе застройщика.
Жители дома на улице Раевского, 4 сообщили о трещинах в земле и асфальте после начала строительных работ, опасаясь за свою безопасность. Мэрия Екатеринбурга потребовала от «Атомстройкомплекса» немедленно прекратить работы и засыпать котлован, а застройщик временно остановил забивку свай до получения экспертного заключения о безопасности. На 14 июля в администрации города запланировано совещание с участием всех заинтересованных сторон.
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