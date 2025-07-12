Прокуратура опубликовала видео из авто, сбившего людей на набережной в Москве

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Виновник ДТП на Бережковской набережной в Москве задержан
Виновник ДТП на Бережковской набережной в Москве задержан Фото:

Прокуратура Москвы опубликовала видео из автомобиля, водитель которого сбил пешеходов на набережной и скрылся с места происшествия. По данным ведомства, за рулем находился 23-летний мужчина, в настоящее время он задержан. 

«За рулем автомобиля, сбившего пешеходов и скрывшегося с места ДТП, находился 23-летний мужчина. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — говорится в telegram-канале прокуратуры. В надзорном ведомстве сообщили, что мужчина отказался от медицинского освидетельствования на опьянение. Там отметили, что его действия подпадают под пункты «а, б» части 2 статьи 264 УК РФ.

Задержанному грозит от трех до семи лет лишения свободы. В ближайшее время ему предъявят обвинение и рассмотрят вопрос об избрании меры пресечения.

По данным Mash, вечером 11 июля на Бережковской набережной в Москве автомобиль влетел в группу пешеходов и скрылся с места происшествия. В результате пострадали пять человек включая детей. Одного из них экстренно увезли в больницу. Позже полиция Москвы нашла машину виновника. За рулем находился студент 2001 года, который признал свою вину. Предположительно, в момент аварии он был в нетрезвом состоянии.

Автомобиль — китайский электроседан HiPhi Z, принадлежит бизнес-вумен, владеющей рестораном в Москве. Женщина выразила готовность компенсировать ущерб пострадавшим. По данным СМИ, за рулем могла быть ее сноха, а сын предпринимательницы мог взять вину на себя, передает MK.RU.

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Прокуратура Москвы опубликовала видео из автомобиля, водитель которого сбил пешеходов на набережной и скрылся с места происшествия. По данным ведомства, за рулем находился 23-летний мужчина, в настоящее время он задержан.  «За рулем автомобиля, сбившего пешеходов и скрывшегося с места ДТП, находился 23-летний мужчина. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — говорится в telegram-канале прокуратуры. В надзорном ведомстве сообщили, что мужчина отказался от медицинского освидетельствования на опьянение. Там отметили, что его действия подпадают под пункты «а, б» части 2 статьи 264 УК РФ. Задержанному грозит от трех до семи лет лишения свободы. В ближайшее время ему предъявят обвинение и рассмотрят вопрос об избрании меры пресечения. По данным Mash, вечером 11 июля на Бережковской набережной в Москве автомобиль влетел в группу пешеходов и скрылся с места происшествия. В результате пострадали пять человек включая детей. Одного из них экстренно увезли в больницу. Позже полиция Москвы нашла машину виновника. За рулем находился студент 2001 года, который признал свою вину. Предположительно, в момент аварии он был в нетрезвом состоянии. Автомобиль — китайский электроседан HiPhi Z, принадлежит бизнес-вумен, владеющей рестораном в Москве. Женщина выразила готовность компенсировать ущерб пострадавшим. По данным СМИ, за рулем могла быть ее сноха, а сын предпринимательницы мог взять вину на себя, передает MK.RU.
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