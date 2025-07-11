11 июля 2025

Пострадавшая в реанимации: в Миассе ищут подростков на питбайке, сбивших девочку

В Миассе подростки на питбайке сбили 13-летнюю девочку
© Служба новостей «URA.RU»
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Девочке, которую сбил мотоциклист, потребовалась помощь медиков
Девочке, которую сбил мотоциклист, потребовалась помощь медиков Фото:

В Миассе Челябинской области неизвестные на мотоцикле сбили 13-летнюю девочку. Пострадавшая доставлена в реанимацию. Родные ищут очевидцев происшествия, о чем рассказали в социальных сетях. 

«Ищем очевидцев! Сегодня (11 июля) примерно в 17:35 на тропинке между остановками „Кленовая“ и „Горбольница“ (старый город) со стороны больницы неизвестные на питбайке сбили девочку 13 лет. Девочка находится в реанимации», — говорится в посте в сообществе «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

В обращении уточняется, что важны как свидетельские показания, так и записи с видеорегистраторов автомобилей, которые могли проезжать в районе происшествия в указанное время. Очевидцев просят позвонить по телефону 8-908-584-96-03. 

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В Миассе Челябинской области неизвестные на мотоцикле сбили 13-летнюю девочку. Пострадавшая доставлена в реанимацию. Родные ищут очевидцев происшествия, о чем рассказали в социальных сетях.  «Ищем очевидцев! Сегодня (11 июля) примерно в 17:35 на тропинке между остановками „Кленовая“ и „Горбольница“ (старый город) со стороны больницы неизвестные на питбайке сбили девочку 13 лет. Девочка находится в реанимации», — говорится в посте в сообществе «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте». В обращении уточняется, что важны как свидетельские показания, так и записи с видеорегистраторов автомобилей, которые могли проезжать в районе происшествия в указанное время. Очевидцев просят позвонить по телефону 8-908-584-96-03. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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