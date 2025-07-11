В Нагайбакском районе Челябинской области обнаружили несанкционированную свалку отходов около кладбища вблизи поселка Южный. Она содержала искусственные цветы, кресты и плиты. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«На земельном участке вблизи п. Южный в Нагайбакском районе расположена несанкционированная свалка твердых бытовых отходов. Прокуратурой района главе администрации Южного городского поселения внесено представление об устранении нарушений законодательства», — рассказали в надзорном ведомстве.
Благодаря вмешательству прокуратуры незаконная свалка была устранена. В ведомстве отметили, что контроль за соблюдением природоохранного законодательства на территории района продолжается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!