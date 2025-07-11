11 июля 2025

На челябинском кладбище обнаружили свалку из крестов, плит и венков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Администрацию района обязали убрать несанкционированную свалку
Администрацию района обязали убрать несанкционированную свалку Фото:

В Нагайбакском районе Челябинской области обнаружили несанкционированную свалку отходов около кладбища вблизи поселка Южный. Она содержала искусственные цветы, кресты и плиты. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. 

«На земельном участке вблизи п. Южный в Нагайбакском районе расположена несанкционированная свалка твердых бытовых отходов. Прокуратурой района главе администрации Южного городского поселения внесено представление об устранении нарушений законодательства», — рассказали в надзорном ведомстве.

Благодаря вмешательству прокуратуры незаконная свалка была устранена. В ведомстве отметили, что контроль за соблюдением природоохранного законодательства на территории района продолжается.

Свалка содержала преимущественно отходы с могил: венки, плиты, кресты
Свалка содержала преимущественно отходы с могил: венки, плиты, кресты
Фото:

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В Нагайбакском районе Челябинской области обнаружили несанкционированную свалку отходов около кладбища вблизи поселка Южный. Она содержала искусственные цветы, кресты и плиты. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.  «На земельном участке вблизи п. Южный в Нагайбакском районе расположена несанкционированная свалка твердых бытовых отходов. Прокуратурой района главе администрации Южного городского поселения внесено представление об устранении нарушений законодательства», — рассказали в надзорном ведомстве. Благодаря вмешательству прокуратуры незаконная свалка была устранена. В ведомстве отметили, что контроль за соблюдением природоохранного законодательства на территории района продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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