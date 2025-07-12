В Белгородской области в небе виден дым и слышны громкие звуки

Утром 12 июля в небе над Белгородом появились клубы дыма, также несколько громких звуков были слышны в районе «Белгород Арены». Об этом сообщил telegram-канал «Белгород №1», опубликовав видеозаписи очевидцев. На данный момент официальной информации о причинах происшествия не поступало.
«В районе „Белгород Арены“ задымление после громких звуков», — говорится в сообщении telegram-канала. Что именно стало источником дыма, пока неизвестно. Местные жители отмечают, что события сопровождались резкими хлопками, которые были слышны в разных частях города.
Telegram-канал «Радар Белгород» предупредил о возможной работе систем противовоздушной обороны в городе и призвал горожан соблюдать осторожность. Власти региона и экстренные службы пока не комментировали инцидент, информация о пострадавших или ущербе также отсутствует. Ранее Минобороны РФ сообщило, что с 08:50 до 09:50 по мск силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью.
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