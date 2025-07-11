В Челябинске 53 водомата перевели в бесплатный режим

В Челябинске водоматы на 53 адресах временно переведены в бесплатный режим для обеспечения жителей альтернативным источником питьевой воды. Об этом сообщили в МУП «ПОВВ».
«В целях обеспечения жителей альтернативным источником питьевой воды водоматы временно переведены в бесплатный режим», — сообщили в мэрии. Решение принято из-за временных перебоев с подачей воды в ряде районов города.
Бесплатную воду можно получить в Советском, Ленинском и Центральном районах Челябинска. Изменения связаны с проведением технологических работ по переврезке на новый водовод в Сосновском районе, в период с 9 по 15 июля 2025 года в Центральном, Советском, Тракторозаводском и Ленинском районах Челябинска. Жителей предупредили о возможном изменении органолептических свойств питьевой воды.
Адреса
Советский район:
№263 Блюхера, 2; №3 Блюхера, 81а; №5 Воровского, 19а; №142 Воровского, 61б; №232 Доватора, 10; №89 Доватора, 16; №238 Доватора, 24; №279 Доватора, 27; №268 Елькина, 92а; №197 Знаменская, 12; №235 Ковшовой, 13; №257 Корабельная, 10; №76 Крупской, 46; №6 Кузнецова, 15; №38 Кузнецова, 35; №259 Кузнецова, 5; №245 Курчатова, 1; №138 Курчатова, 14; №135 Курчатова, 4а; №251 Курчатова, 8б; №255 Мебельная, 51; №195 Мебельная, 75; №161 Овчинникова, 12; №250 Овчинникова, 6а; №248 Орджоникидзе, 41; №10 Плеханова, 4; №190 Российская, 204; №147 Рылеева, 2б; №187 Свободы, 90а; №108 Сулимова, 75в; №170 Тарасова, 42; №219 Трактовая, 21; №174 Цвиллинга, 61; №144 Цвиллинга, 66; №7 Цвиллинга, 79а; №247 Цвиллинга, 88; №105 Шаумяна, 83; №121 Ширшова, 11б/1; №253 Ярославская, 16.
Центральный район:
№119 Энгельса, 75а; №243 Энтузиастов, 15; №131 Энтузиастов, 25а.
Ленинский район:
№260 Барбюса, 128а; №123 Барбюса, 134в; №100 Барбюса, 144д; №101 Барбюса, 270; №60 Барбюса, 3; №254 Барбюса, 63; №233 Дзержинского, 104; №143 Дзержинского, 125; №162 Дзержинского, 93а.
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