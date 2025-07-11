Губернатор Кухарук инспектирует стройки в районе ХМАО

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук 12 июля проводит рабочую поездку по Сургутскому району. Об этом сообщили в официальном telegram-канале администрации муниципалитета.
В рамках визита глава региона посетит несколько поселений, чтобы ознакомиться с ходом реализации ключевых инфраструктурных проектов. «В программе поездки — посещение Сытомино, Ляминой, Лянтора, Сайгатиной, Барсово и Белого Яра», — говорится в сообщении мэрии.
Кухарук совместно с главой района Андреем Трубецким, а также представителями правительства округа, проведет инспекцию объектов, находящихся на стадии строительства. В рамках рабочей поездки планируется посещение жилых многоквартирных домов, учреждений образования и спорта, культурных объектов, а также недавно благоустроенных общественных пространств и обновленных дорожных участков.
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