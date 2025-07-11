11 июля 2025

Губернатор Кухарук инспектирует стройки в районе ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук посетит Сытомино, Лямина, Лянтор, Сайгатина, Барсово и Белый Яр
Кухарук посетит Сытомино, Лямина, Лянтор, Сайгатина, Барсово и Белый Яр Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук 12 июля проводит рабочую поездку по Сургутскому району. Об этом сообщили в официальном telegram-канале администрации муниципалитета. 

В рамках визита глава региона посетит несколько поселений, чтобы ознакомиться с ходом реализации ключевых инфраструктурных проектов. «В программе поездки — посещение Сытомино, Ляминой, Лянтора, Сайгатиной, Барсово и Белого Яра», — говорится в сообщении мэрии.

Кухарук совместно с главой района Андреем Трубецким, а также представителями правительства округа, проведет инспекцию объектов, находящихся на стадии строительства. В рамках рабочей поездки планируется посещение жилых многоквартирных домов, учреждений образования и спорта, культурных объектов, а также недавно благоустроенных общественных пространств и обновленных дорожных участков.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук 12 июля проводит рабочую поездку по Сургутскому району. Об этом сообщили в официальном telegram-канале администрации муниципалитета.  В рамках визита глава региона посетит несколько поселений, чтобы ознакомиться с ходом реализации ключевых инфраструктурных проектов. «В программе поездки — посещение Сытомино, Ляминой, Лянтора, Сайгатиной, Барсово и Белого Яра», — говорится в сообщении мэрии. Кухарук совместно с главой района Андреем Трубецким, а также представителями правительства округа, проведет инспекцию объектов, находящихся на стадии строительства. В рамках рабочей поездки планируется посещение жилых многоквартирных домов, учреждений образования и спорта, культурных объектов, а также недавно благоустроенных общественных пространств и обновленных дорожных участков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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