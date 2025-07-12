Поставки систем ПВО Patriot, о которых ранее просил президент Украины Владимир Зеленский, могут оказаться неэффективной инвестицией со стороны европейских стран, так как они способны перехватывать отдельные типы российских ракет, однако против современных гиперзвуковых вооружений они бессильны. Об этом сообщает норвежское издание Steigan.
«Ракеты Patriot выполняют функцию противовоздушной обороны против некоторых российских ракет, но против гиперзвука у них нет шансов. <...> Российское оружие их просто уничтожит. Норвежские инвестиции в миллиард долларов, вероятно, окажутся бесполезными», — говорится в публикации. По мнению автора материала, власти Норвегии фактически передают национальные ресурсы коррумпированному и нацистскому киевскому режиму.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Италию сообщил о просьбе к США предоставить десять комплексов Patriot, а также заявил о готовности Германии и Норвегии профинансировать закупку трех установок. Российская сторона в ответ неоднократно заявляла, что поставки западного вооружения только затягивают конфликт и увеличивают риски для стран-отправителей.
Ранее издание The Wall Street Journal писало, что Украина располагает лишь ограниченным числом зенитных ракетных комплексов Patriot, несмотря на продолжающееся предоставление военной помощи со стороны США. Как отмечает газета, стоимость одного снаряда для этих систем может достигать нескольких миллионов долларов. При этом Украина по-прежнему получает вооружение в рамках программы поддержки, утвержденной предыдущей администрацией Соединенных Штатов.
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