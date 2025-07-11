11 июля 2025

Выступление группы «Мечта» на авиашоу «Крыльях Пармы» в Перми сорвалось

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермяки не увидели выступление парашютистов-акробатов из-за технических проблем
Пермяки не увидели выступление парашютистов-акробатов из-за технических проблем Фото:

Планируемое выступление московской пилотажной группы «Мечта» с купольной акробатикой не состоялось на авиафестивале «Крылья Пармы». По предварительным данным, номер отменили из-за неисправности самолета.

«Воздушное судно с парашютистами-акробатами вернулось после взлета. По предварительной информации, причиной стала техническая неисправность самолета, из-за которой показ пришлось отменить в целях безопасности», — передает с места событий корреспондент URA.RU.

10-кратный чемпион мира Александр Волынский и другие члены команды не смогли продемонстрировать запланированные трюки. Официальных комментариев от организаторов фестиваля пока не поступало.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Планируемое выступление московской пилотажной группы «Мечта» с купольной акробатикой не состоялось на авиафестивале «Крылья Пармы». По предварительным данным, номер отменили из-за неисправности самолета. «Воздушное судно с парашютистами-акробатами вернулось после взлета. По предварительной информации, причиной стала техническая неисправность самолета, из-за которой показ пришлось отменить в целях безопасности», — передает с места событий корреспондент URA.RU. 10-кратный чемпион мира Александр Волынский и другие члены команды не смогли продемонстрировать запланированные трюки. Официальных комментариев от организаторов фестиваля пока не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...