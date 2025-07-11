Выступление группы «Мечта» на авиашоу «Крыльях Пармы» в Перми сорвалось

Планируемое выступление московской пилотажной группы «Мечта» с купольной акробатикой не состоялось на авиафестивале «Крылья Пармы». По предварительным данным, номер отменили из-за неисправности самолета.
«Воздушное судно с парашютистами-акробатами вернулось после взлета. По предварительной информации, причиной стала техническая неисправность самолета, из-за которой показ пришлось отменить в целях безопасности», — передает с места событий корреспондент URA.RU.
10-кратный чемпион мира Александр Волынский и другие члены команды не смогли продемонстрировать запланированные трюки. Официальных комментариев от организаторов фестиваля пока не поступало.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!