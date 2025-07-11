Где подработать летом в Челябинске: подборка вакансий с гибким графиком

Жителям Челябинска предложили вакансии для подработок. Это места в области общепита, отдыха и охранных услуг. Соответствующие предложения появились на популярном сайте объявлений.
«Вакансия кухонного работника в столовой с гибким графиком. Рабочие смены могут быть 2/2, 3/2 или 5/2. Заработок — 1 960 рублей за смену, при этом компания предоставляет бесплатное питание. Обязанности включают мойку посуды, чистку овощей и влажную уборку», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Авито».
В санатории открыта вакансия матроса-спасателя с возможностью работы на пляже или в бассейне. Размер заработной платы составляет от 30 000 до 35 000 рублей в месяц. Предусмотрены гибкие варианты графика — 2/2 либо 6/1. Соискателям предоставляется проживание и питание.
В пекарню требуется пекарь с возможностью ежедневной выплаты заработной платы. Размер оплаты за смену составляет от 2 200 до 2 800 рублей. Ключевые задачи включают работу с тестом, строгое соблюдение технологических процессов и контроль качества готовой продукции. График работы предусматривает гибкость, а расчет производится ежедневно.
Для соискателей, готовых трудиться в ночное время, открыта вакансия сторожа-охранника с оплатой 1 750 рублей за каждую смену. Работа предполагает сменный график с продолжительностью смены 12 часов в ночное время. Работодатель обеспечивает сотрудников форменной одеждой, предоставляет парковочные места и оборудованные зоны отдыха.
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