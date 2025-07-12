«Мы держим цены»: концертный директор Булановой отреагировал на информацию о повышении гонораров

Концертный директор Татьяны Булановой заявил, что они не поднимали гонорары
© Служба новостей «URA.RU»
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Татьяна Буланова старается удерживать цены
Татьяна Буланова старается удерживать цены Фото:

Певица Татьяна Буланова сейчас переживает новую волну популярности. Однако звезда решила не пользоваться этим и «заморозить» свои гонорары, а не уводить цену в небеса, как делают это многие ее коллеги. В беседе с URA.RU концертный директор артистки Сергей Хрусталев озвучил ее гонорары и пояснил ценообразование.

«Сейчас появилась информация о том, что якобы на волне популярности у нас появилось деление выступлений по временному промежутку. Но это не так. У нас всегда было 20, 40 минут и час. За 20 минут — 800 тысяч, 1,5 млн — самое долгое выступление. Но все зависит от города и дороги», — пояснил представитель звезды.

Сергей объясняет: если, например, концерт в Москве, а Татьяне надо добираться из Санкт-Петербурга, стоимость выступления за 40 минут будет 1,5 млн рублей. И все потому, что по сути «выпадают» сутки. Точно также ценообразование строится на других региональных концертах, которые отнимают несколько дней. Но в целом цены держатся на уровне уже несколько лет.

«Мы не планируем поднимать цены на сегодняшний день. Для Татьяны важно, чтобы ценовая политика на билеты была приемлемой и доступной. И всегда хочется, чтобы цены были доступными», — заключил концертный директор певицы.

Сегодня концертный график звезды расписан на полгода вперед. А в следующем году Буланова планирует собрать уже стадион.

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Певица Татьяна Буланова сейчас переживает новую волну популярности. Однако звезда решила не пользоваться этим и «заморозить» свои гонорары, а не уводить цену в небеса, как делают это многие ее коллеги. В беседе с URA.RU концертный директор артистки Сергей Хрусталев озвучил ее гонорары и пояснил ценообразование. Сергей объясняет: если, например, концерт в Москве, а Татьяне надо добираться из Санкт-Петербурга, стоимость выступления за 40 минут будет 1,5 млн рублей. И все потому, что по сути «выпадают» сутки. Точно также ценообразование строится на других региональных концертах, которые отнимают несколько дней. Но в целом цены держатся на уровне уже несколько лет. Сегодня концертный график звезды расписан на полгода вперед. А в следующем году Буланова планирует собрать уже стадион.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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