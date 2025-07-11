Эксперты рассказали, как водителям из ХМАО спасти свой автомобиль от жары

Жаркая погода, которая наблюдается в ХМАО этим летом, может нанести серьезный ущерб как здоровью людей, так и состоянию их автомобилей. Эксперты сервиса «Авито» из категории «Запчасти и автосервисы» рассказали URA.RU, как автолюбителям защитить свои машины.
«Жара для автомобиля — проблема комплексная. Сочетание прямых солнечных лучей и высокой температуры вредны не для каких-то отдельных узлов, а для автомобиля в целом», — пояснили специалисты «Авито».
Как спасти салон автомобиля от солнечных лучей
Эксперты советуют парковать авто в тени или под навесом, отдавая предпочтение подземным стоянкам. При отсутствии такой возможности рекомендуется использовать теплоотражающие шторки или солнцезащитные экраны, которые способны отражать до 70% солнечных лучей и предотвращать повреждение пластиковых и кожаных элементов салона. Для защиты от ультрафиолета специалисты рекомендуют прозрачную атермальную пленку вместо традиционной черной тонировки — такой вариант соответствует требованиям законодательства.
Техническое обслуживание авто в жару
В условиях жары важно менять зимнее моторное масло на более густое летнее (10W), чтобы сохранить необходимую смазку двигателя. Также следует регулярно проверять уровень и состояние антифриза — именно он защищает систему охлаждения от перегрева и преждевременного износа. Специалисты рекомендуют раз в два — три года проводить полную очистку радиатора с заменой охлаждающей жидкости, так как загрязненный радиатор ухудшает теплоотдачу и увеличивает риск серьезных поломок.
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