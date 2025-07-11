11 июля 2025

Эксперты рассказали, как водителям из ХМАО спасти свой автомобиль от жары

Жаркая погода в ХМАО плохо влияет на состояние автомобилей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Температура внутри машины под солнцем может достигать +70? градусов
Температура внутри машины под солнцем может достигать +70? градусов Фото:

Жаркая погода, которая наблюдается в ХМАО этим летом, может нанести серьезный ущерб как здоровью людей, так и состоянию их автомобилей. Эксперты сервиса «Авито» из категории «Запчасти и автосервисы» рассказали URA.RU, как автолюбителям защитить свои машины.

«Жара для автомобиля — проблема комплексная. Сочетание прямых солнечных лучей и высокой температуры вредны не для каких-то отдельных узлов, а для автомобиля в целом», — пояснили специалисты «Авито».

Как спасти салон автомобиля от солнечных лучей

Эксперты советуют парковать авто в тени или под навесом, отдавая предпочтение подземным стоянкам. При отсутствии такой возможности рекомендуется использовать теплоотражающие шторки или солнцезащитные экраны, которые способны отражать до 70% солнечных лучей и предотвращать повреждение пластиковых и кожаных элементов салона. Для защиты от ультрафиолета специалисты рекомендуют прозрачную атермальную пленку вместо традиционной черной тонировки — такой вариант соответствует требованиям законодательства.

Техническое обслуживание авто в жару

В условиях жары важно менять зимнее моторное масло на более густое летнее (10W), чтобы сохранить необходимую смазку двигателя. Также следует регулярно проверять уровень и состояние антифриза — именно он защищает систему охлаждения от перегрева и преждевременного износа. Специалисты рекомендуют раз в два — три года проводить полную очистку радиатора с заменой охлаждающей жидкости, так как загрязненный радиатор ухудшает теплоотдачу и увеличивает риск серьезных поломок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жаркая погода, которая наблюдается в ХМАО этим летом, может нанести серьезный ущерб как здоровью людей, так и состоянию их автомобилей. Эксперты сервиса «Авито» из категории «Запчасти и автосервисы» рассказали URA.RU, как автолюбителям защитить свои машины. «Жара для автомобиля — проблема комплексная. Сочетание прямых солнечных лучей и высокой температуры вредны не для каких-то отдельных узлов, а для автомобиля в целом», — пояснили специалисты «Авито». Как спасти салон автомобиля от солнечных лучей Эксперты советуют парковать авто в тени или под навесом, отдавая предпочтение подземным стоянкам. При отсутствии такой возможности рекомендуется использовать теплоотражающие шторки или солнцезащитные экраны, которые способны отражать до 70% солнечных лучей и предотвращать повреждение пластиковых и кожаных элементов салона. Для защиты от ультрафиолета специалисты рекомендуют прозрачную атермальную пленку вместо традиционной черной тонировки — такой вариант соответствует требованиям законодательства. Техническое обслуживание авто в жару В условиях жары важно менять зимнее моторное масло на более густое летнее (10W), чтобы сохранить необходимую смазку двигателя. Также следует регулярно проверять уровень и состояние антифриза — именно он защищает систему охлаждения от перегрева и преждевременного износа. Специалисты рекомендуют раз в два — три года проводить полную очистку радиатора с заменой охлаждающей жидкости, так как загрязненный радиатор ухудшает теплоотдачу и увеличивает риск серьезных поломок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...